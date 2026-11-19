केंद्रीय सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता राज्यमंत्री और रिपब्लिकन पार्टी ऑफ इंडिया (आठवले) के राष्ट्रीय अध्यक्ष रामदास आठवले ने कांग्रेस और विपक्षी दलों पर संविधान बदलने के नाम पर देश की जनता को गुमराह करने का आरोप लगाया है। उन्होंने कहा कि बाबासाहेब डॉ. भीमराव आंबेडकर का बनाया संविधान अटल है और इसे कोई नहीं बदल सकता। कांग्रेस नेता राहुल गांधी सहित विपक्षी दल केंद्र सरकार पर संविधान बदलने के भ्रामक और निराधार आरोप लगा रहे हैं।तालकटोरा स्टेडियम में बृहस्पतिवार को आयोजित संविधान सम्मान रैली को संबोधित करते हुए आठवले ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व वाली एनडीए सरकार बाबासाहेब के संविधान को सर्वोच्च सम्मान देती है। सरकार संविधान के मूल्यों के अनुरूप सामाजिक न्याय, समानता और वंचित वर्गों के सशक्तिकरण के लिए काम कर रही है। आठवले ने कांग्रेस पर निशाना साधते हुए कहा कि जिन लोगों ने देश में आपातकाल लगाकर लोकतंत्र और नागरिक अधिकारों को प्रभावित किया, वे आज संविधान और लोकतंत्र की दुहाई दे रहे हैं। उन्होंने कहा कि चुनाव आयोग जैसी स्वतंत्र संवैधानिक संस्था पर बिना ठोस आधार के आरोप लगाना उसकी विश्वसनीयता को कमजोर करने का प्रयास है। विपक्ष को संवैधानिक संस्थाओं पर सवाल उठाने के बजाय लोकतांत्रिक प्रक्रिया और जनादेश का सम्मान करना चाहिए।