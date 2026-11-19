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दिल्ली की सार्वजनिक परिवहन व्यवस्था को मजबूत करने के लिए दिल्ली परिवहन निगम (डीटीसी) के बेड़े में 100 नई इलेक्ट्रिक बसें शामिल की जाएंगी। इनके शामिल होने के बाद दिल्ली में बसों की कुल संख्या बढ़कर करीब 7,088 हो जाएगी। इनमें 5,338 इलेक्ट्रिक और 1,750 सीएनजी बसें होंगी। नई बसों में 50 बसें नौ मीटर और 50 बसें 12 मीटर लंबी होंगी। परिवहन मंत्री डॉ. पंकज कुमार सिंह ने बृहस्पतिवार को बताया कि मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता के नेतृत्व में बस बेड़े का चरणबद्ध तरीके से विस्तार किया जा रहा है। सरकार का लक्ष्य वित्त वर्ष 2028-29 तक दिल्ली में बसों की संख्या बढ़ाकर करीब 14 हजार करना है। उन्होंने कहा कि नई इलेक्ट्रिक बसों से सार्वजनिक परिवहन को स्वच्छ और सुविधाजनक बनाने के साथ ही वाहनों से होने वाले प्रदूषण को कम करने में भी मदद मिलेगी। सभी बसें वातानुकूलित और लो-फ्लोर होंगी। इनमें सीसीटीवी कैमरे, पैनिक बटन और बसों की स्थिति की वास्तविक समय में जानकारी देने की सुविधा भी उपलब्ध होगी।