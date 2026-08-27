Delhi NCR News: लक्ष्मीबाई नगर रेलवे कॉलोनी में 1.12 करोड़ से बनेगी सड़क
अमर उजाला ब्यूरो
Updated Thu, 27 Aug 2026 07:51 PM IST
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ब्लॉक 30 से 37 के बीच होगा निर्माण, फुटपाथ व जल निकासी भी बेहतर होगी
अमर उजाला ब्यूरो
नई दिल्ली। उत्तर रेलवे ने लक्ष्मीबाई नगर रेलवे कॉलोनी के ब्लॉक 30 से 37 के बीच सड़क निर्माण के लिए छह महीने की अवधि तय की है। इस परियोजना पर करीब 1.12 करोड़ रुपये खर्च होंगे, जिसके लिए निविदा जारी कर दी गई है।
योजना के तहत मिट्टी खुदाई, भराई, कंक्रीट, ईंट व फर्श के काम के अलावा पुरानी संरचनाओं और मलबे को हटाया जाएगा। 773 वर्ग मीटर में पुराने इंटरलॉकिंग पेवर ब्लॉक निकालकर दोबारा लगाए जाएंगे, जबकि 1611 वर्ग मीटर क्षेत्र में 80 एमएम मोटाई के नए सीमेंट कंक्रीट पेवर ब्लॉक लगेंगे, जिससे पैदल चलने वालों को सुविधा होगी।
जल निकासी को बेहतर बनाने के लिए 951 मीटर लंबी 300 एमएम व्यास की आरसीसी पाइप डाली जाएगी। 15 मैनहोल, 25 रोड गली चैंबर और गली ट्रैप बनाए जाएंगे, जिससे बारिश में जलभराव की समस्या कम होगी। इससे कॉलोनी निवासियों को बड़ी राहत मिलेगी।
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नई दिल्ली। उत्तर रेलवे ने लक्ष्मीबाई नगर रेलवे कॉलोनी के ब्लॉक 30 से 37 के बीच सड़क निर्माण के लिए छह महीने की अवधि तय की है। इस परियोजना पर करीब 1.12 करोड़ रुपये खर्च होंगे, जिसके लिए निविदा जारी कर दी गई है।
योजना के तहत मिट्टी खुदाई, भराई, कंक्रीट, ईंट व फर्श के काम के अलावा पुरानी संरचनाओं और मलबे को हटाया जाएगा। 773 वर्ग मीटर में पुराने इंटरलॉकिंग पेवर ब्लॉक निकालकर दोबारा लगाए जाएंगे, जबकि 1611 वर्ग मीटर क्षेत्र में 80 एमएम मोटाई के नए सीमेंट कंक्रीट पेवर ब्लॉक लगेंगे, जिससे पैदल चलने वालों को सुविधा होगी।
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जल निकासी को बेहतर बनाने के लिए 951 मीटर लंबी 300 एमएम व्यास की आरसीसी पाइप डाली जाएगी। 15 मैनहोल, 25 रोड गली चैंबर और गली ट्रैप बनाए जाएंगे, जिससे बारिश में जलभराव की समस्या कम होगी। इससे कॉलोनी निवासियों को बड़ी राहत मिलेगी।
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