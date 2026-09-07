फ्री ई-पेपर
पर्सनलाइज़्ड फ़ीड
पर्सनलाइज़्ड नोटिफ़िकेशन
चलते-फिरते ख़बरें
लॉयल्टी रिवॉर्ड्स
डाउनलोड करें

मेरा शहर

सब्सक्राइब करें
Hindi News ›   Delhi ›   Delhi NCR News ›   Relief from dilapidated sewers and contaminated water in Ghonda; 50,000 residents to benefit from four projects.

Delhi NCR News: घोंडा में जर्जर सीवर और दूषित पानी से मिलेगी मुक्ति, 4 परियोजनाओं से 50 हजार आबादी को राहत

Mon, 07 Sep 2026 07:36 PM IST
अमर उजाला ब्यूरो
Amar Ujala Bureau अमर उजाला ब्यूरो
Updated Mon, 07 Sep 2026 07:36 PM IST
विज्ञापन
घोंडा में जर्जर सीवर और दूषित पानी से मिलेगी मुक्ति, 4 परियोजनाओं से 50 हजार आबादी को राहत
विज्ञापन

अमर उजाला ब्यूरो
पूर्वी दिल्ली। घोंडा विधानसभा क्षेत्र के तहत आने वाले ब्रह्मपुरी और आसपास की कॉलोनियों में रहने वाले करीब 50 हजार लोगों को जल्द ही जर्जर सीवर और दूषित पानी की समस्या से राहत मिलने जा रही है। लंबे समय से नारकीय जीवन जीने को मजबूर स्थानीय निवासियों की शिकायत पर संज्ञान लेते हुए दिल्ली जल बोर्ड ने बुनियादी ढांचे के सुधार के लिए चार नई परियोजनाओं को हरी झंडी दे दी है। घोंडा के ब्रह्मपुरी, जगजीत नगर, उस्मानपुर, करतार नगर और विजय कॉलोनी में बुनियादी सुविधाएं लंबे समय से बदहाल स्थिति में हैं। सीवर लाइनें पुरानी और जर्जर होने के कारण आए दिन जाम रहती हैं जिससे सड़ांध मारता पानी सड़कों पर बहता रहता है। इसके अलावा पेयजल की पाइपलाइनों में सीवर का पानी मिक्स होने के कारण घरों में दूषित पानी की सप्लाई हो रही है।

सड़कों पर टूटे व खुले मैनहोल के कारण आए दिन हादसों का खतरा बना रहता है। दिल्ली जल बोर्ड के अधिशासी अभियंता कार्यालय से मिली जानकारी के अनुसार जगजीत नगर और करतार नगर में सीवर की मिक्सिंग को पूरी तरह समाप्त करने के लिए पुरानी व क्षतिग्रस्त वाटर पाइपलाइनों को बदला जाएगा। वहीं ब्रह्मपुरी (एक्स-ब्लॉक), जगजीत नगर और उस्मानपुर क्षेत्र में हादसों को रोकने के लिए टूटे मैनहोल के ढक्कन बदले जाएंगे। इसके साथ करतार नगर और विजय कॉलोनी में जर्जर हो चुके सीवर मैनहोल के ढांचे को नए सिरे से मजबूत बनाया जाएगा। ब्रह्मपुरी (एक्स-ब्लॉक) व उस्मानपुर (सी-ब्लॉक) में आधुनिक सीवर क्लीयरिंग मशीनों के जरिये गाद निकालकर सीवर लाइनें साफ की जाएंगी। जल बोर्ड अधिकारियों के अनुसार इन सभी परियोजनाओं के लिए जल्द धरातल पर काम शुरू करा दिया जाएगा और अगले 3 से 4 महीनों में सभी परियोजनाओं को पूरा करने का लक्ष्य रखा गया है।
विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

रहें हर खबर से अपडेट, डाउनलोड करें Android Hindi News App, iOS Hindi News App और Amarujala Hindi News APP अपने मोबाइल पे|
Get all India News in Hindi related to live update of politics, sports, entertainment, technology and education etc. Stay updated with us for all breaking news from India News and more news in Hindi.

विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

एड फ्री अनुभव के लिए अमर उजाला प्रीमियम सब्सक्राइब करें

Next Article

Disclaimer


हम डाटा संग्रह टूल्स, जैसे की कुकीज के माध्यम से आपकी जानकारी एकत्र करते हैं ताकि आपको बेहतर और व्यक्तिगत अनुभव प्रदान कर सकें और लक्षित विज्ञापन पेश कर सकें। अगर आप साइन-अप करते हैं, तो हम आपका ईमेल पता, फोन नंबर और अन्य विवरण पूरी तरह सुरक्षित तरीके से स्टोर करते हैं। आप कुकीज नीति पृष्ठ से अपनी कुकीज हटा सकते है और रजिस्टर्ड यूजर अपने प्रोफाइल पेज से अपना व्यक्तिगत डाटा हटा या एक्सपोर्ट कर सकते हैं। हमारी Cookies Policy, Privacy Policy और Terms & Conditions के बारे में पढ़ें और अपनी सहमति देने के लिए Agree पर क्लिक करें।
Agree

अपना शहर चुनें