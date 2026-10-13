Delhi NCR News: रिश्तेदार निकला घर में चोरी का मास्टरमाइंड

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संवाद न्यूज एजेंसी

नई दिल्ली। शालीमार बाग थाना पुलिस ने घर में हुई चोरी का खुलासा किया है। पुलिस ने दो आरोपियों को गिरफ्तार कर चोरी हुए सोने और चांदी की ज्वेलरी बरामद की है। गिरफ्तार आरोपियों की पहचान शालीमार गांव निवासी देव सैनी (19) और हैदरपुर के अंबेडकर नगर निवासी वंश उर्फ लाला (19) के रूप में हुई है। छह अक्तूबर को एक महिला ने घर से आभूषण चोरी होने की शिकायत दर्ज कराई थी, जिसके आधार पर प्राथमिकी दर्ज की गई। उत्तर जिला पुलिस उपायुक्त आकांक्षा यादव ने जांच के लिए एक टीम गठित की। टीम ने स्थानीय पूछताछ और सुरागों से जांच आगे बढ़ाई। जांच में शिकायतकर्ता के चचेरे भाई देव सैनी की भूमिका सामने आई, जिसने अपने साथी वंश उर्फ लाला के साथ मिलकर चोरी की वारदात को अंजाम दिया था।

दो गिरफ्तार, ज्वेलरी बरामद