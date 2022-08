Independence Day 2022: 15 अगस्त के लिए लाल किले में फुल ड्रेस रिहर्सल, सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम

दिल्ली में 15 अगस्त को लाल किले पर स्वतंत्रता दिवस समारोह मनाने के लिए तैयारियां की जा रही है। वहीं आज यानि शनिवार को लाल किले में समारोह की फुल ड्रेस रिहर्सल शुरू हुई। इस दौरान सुरक्षा के कड़े इंतजाम देखने को मिले। लाल किले के आसपास कई किलोमीटर के दायरे को सुरक्षा-खुफिया एजेंसियों ने अपनी देखरेख में ले लिया है।

Delhi | Rehearsals for #IndependenceDay underway at the Red Fort. pic.twitter.com/eZ8gKnz7VH