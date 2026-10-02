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नोएडा: सेक्टर 81 मेट्रो स्टेशन के पास एक व्यक्ति नाले में गिरा, पुलिस और अग्निशमन विभाग की टीमें मौके पर

Thu, 08 Oct 2026 01:28 AM IST
दुष्यंत शर्मा अमर उजाला नेटवर्क, नोएडा
अमर उजाला नेटवर्क, नोएडा Published by: दुष्यंत शर्मा Updated Thu, 08 Oct 2026 01:28 AM IST
सार

पुलिस और दमकल टीमें मौके पर पहुंच गई हैं। आदमी को बाहर निकालने के लिए रेस्क्यू ऑपरेशन चलाया जा रहा है।

 

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Noida: A person fell into a drain near Sector 81 Metro Station
फाइल फोटो।

विस्तार
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नोएडा सेक्टर 81 मेट्रो स्टेशन के पास एक व्यक्ति नाले में गिर गया है। पुलिस और दमकल टीमें मौके पर पहुंच गई हैं। आदमी को बाहर निकालने के लिए रेस्क्यू ऑपरेशन चलाया जा रहा है।

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