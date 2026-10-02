नोएडा: सेक्टर 81 मेट्रो स्टेशन के पास एक व्यक्ति नाले में गिरा, पुलिस और अग्निशमन विभाग की टीमें मौके पर
पुलिस और दमकल टीमें मौके पर पहुंच गई हैं। आदमी को बाहर निकालने के लिए रेस्क्यू ऑपरेशन चलाया जा रहा है।
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नोएडा सेक्टर 81 मेट्रो स्टेशन के पास एक व्यक्ति नाले में गिर गया है। पुलिस और दमकल टीमें मौके पर पहुंच गई हैं। आदमी को बाहर निकालने के लिए रेस्क्यू ऑपरेशन चलाया जा रहा है।
#WATCH | Noida, Uttar Pradesh: A person fell into a drain near Sector 81 Metro Station. Police and Fire Department teams have reached the spot, and a rescue operation is underway to pull him out. More details awaited. https://t.co/3D9BMwJHnW— ANI (@ANI) October 7, 2026