Delhi NCR News: आईटीआई महिला में 22 सितंबर तक होगा पंजीकरण

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फिरोजपुर झिरका। राजकीय औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान (महिला) में सत्र 2026-27 के लिए दाखिले का अंतिम मौका दिया गया है। प्रधानाचार्य अंकित बार्ष्णेय ने बताया कि छात्राएं 22 सितंबर तक ऑनलाइन पंजीकरण कराकर रिक्त सीटों पर दाखिला ले सकती हैं। 17 से 22 सितंबर तक नए पंजीकरण के साथ पुराने आवेदनों पर भी योग्यता के आधार पर दाखिला दिया जाएगा। संस्थान में कंप्यूटर ऑपरेटर एंड प्रोग्रामिंग असिस्टेंट ट्रेड में ऑन द स्पॉट दाखिले की सुविधा उपलब्ध है। छात्राओं को बस पास, पात्रता अनुसार छात्रवृत्ति व स्टाइपेंड तथा मेवात की स्थायी निवासी छात्राओं को एमडीए की ओर से एक हजार रुपये प्रतिमाह सहायता भी मिलती है।

संवाद न्यूज एजेंसी