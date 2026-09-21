Delhi NCR News: यमुना छठ घाट पर स्वच्छता अभियान

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पूर्वी दिल्ली। हिंदू कॉलेज के एनएसएस विद्यार्थियों ने फ्रेंड्स ऑफ यमुना फाउंडेशन के सहयोग से यमुना छठ घाट पर स्वच्छता अभियान चलाया। मां यमुना स्वच्छता पखवाड़ा के तहत 50 विद्यार्थियों ने पॉलीथिन व कचरा एकत्र किया। नेतृत्व धर्म चौरसिया ने किया। फाउंडेशन ने सभी को प्रमाणपत्र देकर प्रोत्साहित किया। इस दौरान फाउंडेशन के सचिव परविंदर मिश्रा, कॉलेज अध्यक्ष सचिन कुशवाहा, उपाध्यक्ष मयूरी, सचिव मानसी आदि लोग मौजूद रहे। संवाद