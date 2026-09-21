Delhi NCR News: आमिर ने अंडर-14 डिस्कस थ्रो में जीता स्वर्ण
अमर उजाला ब्यूरो
Updated Mon, 21 Sep 2026 08:49 PM IST
Updated Mon, 21 Sep 2026 08:49 PM IST
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पूर्वी दिल्ली। न्यू उस्मानपुर स्थित गवर्नमेंट बॉयज सीनियर सेकेंडरी स्कूल के छात्र आमिर खान ने अंडर-14 डिस्कस थ्रो प्रतियोगिता में स्वर्ण पदक जीतकर स्कूल और क्षेत्र का नाम रोशन किया। कोच मोहम्मद हसीन ने बताया कि आमिर शुरुआत से पढ़ाई के साथ खेलकूद में आगे था। डिस्कस थ्रो के साथ अन्य खेलों में भी अच्छा प्रदर्शन करता है। डिस्कस थ्रो में विशेष रुचि के कारण उसे खास अभ्यास कराकर तैयार किया गया। इससे पहले भी आमिर कई पुरस्कार जीत चुका है। संवाद
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