Delhi NCR News: त्योहारों पर रेलवे चलाएगा आठ विशेष ट्रेनें

अमर उजाला ब्यूरोनई दिल्ली। त्योहारों के दौरान यात्रियों की बढ़ती भीड़ को देखते हुए उत्तर रेलवे ने आठ विशेष ट्रेनों के संचालन की घोषणा की है। रेलवे के अनुसार, ट्रेन संख्या 08639, 20 नवंबर को शाम 6:25 बजे रांची से खुलेगी और अगली सुबह 7:30 बजे प्रयागराज रामबाग पहुंचेगी। वापसी में ट्रेन संख्या 08640, सात और 21 नवंबर को रामबाग से रांची के लिए रवाना होगी। इसी तरह ट्रेन संख्या 08407 खुरदा रोड से सात नवंबर को दोपहर 12:15 बजे रवाना होकर रात 10:30 बजे आनंद विहार पहुंचेगी। वापसी में ट्रेन संख्या 08408 नौ नवंबर को रात 12:30 बजे आनंद विहार टर्मिनल से रवाना होगी और अगली सुबह 10:45 बजे खुरदा रोड पहुंचेगी।वहीं, ट्रेन संख्या 06597 यशवंतपुर जंक्शन से 12 नवंबर की सुबह सात बजे रवाना होगी और तीसरे दिन सुबह 10:15 बजे ऋषिकेश पहुंचेगी। वापसी में ट्रेन संख्या 06598 ऋषिकेश से 14 नवंबर को शाम 5:55 बजे रवाना होगी और तीसरे दिन शाम 7:45 बजे यशवंतपुर जंक्शन पहुंचेगी। इसके अलावा ट्रेन संख्या 04516 चंडीगढ़ जंक्शन से सात और 10 नवंबर को रात 11:35 बजे रवाना होकर अगली रात 9:15 बजे पटना पहुंचेगी। वापसी में ट्रेन संख्या 04515 पटना जंक्शन से आठ और 11 नवंबर को रात 11:15 बजे रवाना होगी और अगली रात 9:40 बजे चंडीगढ़ पहुंचेगी।