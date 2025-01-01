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Hindi News ›   Delhi ›   Delhi NCR News ›   Raids conducted on 60 industrial units in Nuh; eight teams inspected pollution control measures.

Delhi NCR News: नूंह में 60 औद्योगिक इकाइयों पर छापा-जैसी जांच, आठ टीमों ने खंगाले प्रदूषण नियंत्रण के इंतजाम

Fri, 04 Sep 2026 12:26 AM IST
अमर उजाला ब्यूरो
Amar Ujala Bureau अमर उजाला ब्यूरो
Updated Fri, 04 Sep 2026 12:26 AM IST
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रबर व मिक्सर प्लांट से लेकर बूचड़खानों तक पहुंची संयुक्त टीमें
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संवाद न्यूज एजेंसी

नूंह। दशहरा और दीपावली से पहले एनसीआर में बढ़ने वाले संभावित वायु प्रदूषण को लेकर नूंह जिला प्रशासन ने औद्योगिक इकाइयों पर शिकंजा कसना शुरू कर दिया है। केंद्रीय वायु गुणवत्ता प्रबंधन आयोग के निर्देश पर बृहस्पतिवार को जिले में एक साथ आठ संयुक्त टीमों ने करीब 60 औद्योगिक इकाइयों का निरीक्षण किया। टीमों ने फिरोजपुर झिरका, पुन्हाना, नगीना, नूंह और तावडू क्षेत्र में रबर प्लांट, मिक्सर प्लांट, बूचड़खानों सहित प्रदूषण की दृष्टि से संवेदनशील अन्य इकाइयों में पहुंचकर वहां प्रदूषण नियंत्रण के इंतजामों की जांच की। अचानक शुरू हुए इस विशेष निरीक्षण अभियान से औद्योगिक इकाइयों में हड़कंप की स्थिति रही। टीमों ने संबंधित इकाइयों में प्रदूषण नियंत्रण से जुड़े उपकरणों, मानकों के पालन और अन्य व्यवस्थाओं की जांच कर निरीक्षण रिपोर्ट तैयार की। जिन इकाइयों में नियमों के उल्लंघन की आशंका या खामियां सामने आईं, उन्हें नोटिस जारी कर आवश्यक दिशा-निर्देश देने की तैयारी की जा रही है। अब इन निरीक्षणों की रिपोर्ट के आधार पर संबंधित इकाइयों के खिलाफ आगे की कार्रवाई की जाएगी।

हर टीम को 6 से 10 इकाइयों का जिम्मा : अभियान के लिए आठ अलग-अलग टीमों का गठन किया गया था। सभी टीमों को जिला सचिवालय में एकत्रित करने के बाद क्षेत्रवार औद्योगिक इकाइयों का निरीक्षण करने की जिम्मेदारी सौंपी गई। प्रत्येक टीम को करीब छह से दस इकाइयों का टास्क दिया गया था। टीमों ने अपने-अपने क्षेत्रों में पहुंचकर निर्धारित इकाइयों का निरीक्षण पूरा किया और मौके पर मिली स्थिति को रिपोर्ट में दर्ज किया। निरीक्षण की कार्रवाई केवल एक विभाग तक सीमित नहीं रही, बल्कि जिला प्रशासन और हरियाणा प्रदूषण नियंत्रण विभाग की संयुक्त निगरानी में की गई। प्रशासन की ओर से एसडीएम और तहसीलदार स्तर के अधिकारियों को ड्यूटी मजिस्ट्रेट के तौर पर लगाया गया था।
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शिकायतों के बाद बढ़ी निगरानी

बताया जा रहा है कि जिले की कई औद्योगिक इकाइयों को लेकर स्थानीय स्तर पर प्रदूषण संबंधी शिकायतें लगातार मिल रही थीं। ऐसे में एनसीआर में आगामी त्योहारों के दौरान प्रदूषण की संभावित स्थिति को देखते हुए आयोग के निर्देश पर विशेष अभियान चलाया गया। अधिकारियों ने औद्योगिक इकाइयों में प्रदूषण नियंत्रण मानकों की स्थिति को मौके पर परखा।
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आयोग के निर्देश पर गठित एनफोर्समेंट टास्क फोर्स के तहत यह कार्रवाई की गई है। निरीक्षण के बाद तैयार रिपोर्ट केंद्रीय टीम को सौंपी जाएगी। रिपोर्ट के आधार पर यह तय होगा कि किन इकाइयों के खिलाफ केवल सुधारात्मक कार्रवाई की जानी है और किन मामलों में नियमानुसार सख्त कार्रवाई की आवश्यकता है।

पिछले साल भी चला था अभियान

गौरतलब है कि जिले में पिछले वर्ष भी प्रदूषण फैलाने वाली औद्योगिक इकाइयों के खिलाफ इसी तरह का विशेष निरीक्षण अभियान चलाया गया था। इस बार त्योहारों से पहले दोबारा बड़े स्तर पर जांच होने से प्रशासन की सख्ती का संकेत मिल रहा है। औद्योगिक इकाइयों पर बढ़ी निगरानी का उद्देश्य एनसीआर में प्रदूषण की स्थिति बिगड़ने से पहले संभावित स्रोतों की पहचान करना और नियमों का पालन सुनिश्चित कराना है।


औद्योगिक इकाइयों के संबंध में स्थानीय स्तर पर लगातार शिकायतें प्राप्त हो रही थी। आयोग के निर्देश पर यह विशेष निरीक्षण अभियान चलाया गया है। यदि जांच रिपोर्ट में प्रदूषण नियंत्रण नियमों का उल्लंघन प्रमाणित होता है तो संबंधित इकाइयों के खिलाफ नियमानुसार कार्रवाई की जाएगी।
रामनिवास, क्षेत्रीय प्रदूषण अधिकारी
फोटो: नूंह जिला सचिवालय से छापेमारी के लिए निकलता प्रशासनिक दस्ता।
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