Delhi NCR News: राहुल कौश को मिला बेस्ट कोच अवॉर्ड

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नई दिल्ली। शिक्षक दिवस के अवसर पर दिल्ली सरकार के एनसीटी स्पोर्ट्स ब्रांच के स्केटिंग इंचार्ज राहुल कौश को बेस्ट कोच अवॉर्ड 2026 से सम्मानित किया गया। उन्हें यह सम्मान खेल के क्षेत्र में उनके उत्कृष्ट योगदान और युवा खिलाड़ियों को बेहतर प्रशिक्षण देने के लिए प्रदान किया गया। राहुल कौश लंबे समय से स्केटिंग खिलाड़ियों की प्रतिभा को निखारने में लगे हैं। उनकी इस उपलब्धि पर खेल जगत, खिलाड़ियों और शुभचिंतकों ने खुशी व्यक्त की है।