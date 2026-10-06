राहुल गांधी का प्रदर्शन: कांग्रेस नेता समेत 300 से ज्यादा प्रदर्शनकारी हिरासत में, आकाशवाणी भवन हुआ खाली

दिल्ली पुलिस की ओर से मंगलवार देर शाम जारी एक अधिकारिक बयान में कहा है कि इंडिया गठबंधन के निर्वाचन आयोग की ओर किए गए प्रस्तावित मार्च की जानकारी पुलिस को सोशल मीडिया के माध्यम से जानकारी प्राप्त हुई थी। पुलिस को पता लगा कि गठबंधन की ओर से 6 अक्तूबर को सुबह करीब 10:30 बजे संसद भवन से निर्वाचन आयोग (ईसीआई) के कार्यालय की ओर मार्च निकाला जाएगा। दिल्ली पुलिस ने अपने बयान में कहा है कि मार्च के आयोजन के संबंध में अनुमति हेतु कोई आवेदन उपायुक्त पुलिस, नई दिल्ली जिला के कार्यालय में प्रस्तुत नहीं किया गया था। अतः उक्त प्रस्तावित मार्च के लिए कोई अनुमति प्रदान नहीं की गई थी।