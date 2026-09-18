Delhi NCR News: डीटीयू के एमटेक रिसर्च में दाखिला की दौड़ शुरू

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अमर उजाला ब्यूरोनई दिल्ली। दिल्ली प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय (डीटीयू) के जनवरी सत्र 2027 के लिए एमटेक बाय रिसर्च प्रोग्राम में दाखिले की दौड़ शुरू हो गई है। इच्छुक उम्मीदवार 15 अक्तूबर तक आवेदन कर सकेंगे। दाखिला को लेकर विश्वविद्यालय ने कार्यक्रम जारी कर दिया है।उम्मीदवारों को https://saarthi.dtu.ac.in/admissions2026_27/ लिंक पर जाकर आवेदन करना होगा। एमटेक रिसर्च के 14 अलग-अलग विभागों में 168 सीट उपलब्ध हैं। इसमें केमिकल इंजीनियरिंग, इंजीनियरिंग फिजिक्स, बायोटेक्नोलॉजी सहित दूसरे प्रोग्राम शामिल हैं।जारी कार्यक्रम के अनुसार गेट स्कोर धारकों को कोई टेस्ट नहीं देना होगा। जबकि गैर गेट स्कोर धारकों को दाखिला प्रवेश परीक्षा के आधार पर प्रवेश मिलेगा। पहले चरण के उम्मीदवारों का साक्षात्कार 17 और 18 अक्तूबर को होगा। स्पॉट राउंड दाखिला के लिए कार्यक्रम बाद में घोषित किया जाएगा। योग्य उम्मीदवारों की सूची 22 अक्तूबर को प्रदर्शित की जाएगी। कक्षाओं की शुरुआत एक जनवरी 2027 से होगी।