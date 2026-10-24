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Hindi News ›   Delhi ›   Delhi NCR News ›   Purvanchal Vichar Manch welcomed Suvarna Raj

Delhi NCR News: सुवर्णा राज का पूर्वांचल विचार मंच ने किया स्वागत

Sat, 24 Oct 2026 07:48 PM IST
अमर उजाला ब्यूरो
Amar Ujala Bureau अमर उजाला ब्यूरो
Updated Sat, 24 Oct 2026 07:48 PM IST
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पूर्वी दिल्ली। दिव्यांग पारा एथलीट सुवर्णा राज को दिल्ली का दिव्यांग आयुक्त बनाए जाने पर पूर्वांचल विचार मंच ने इसका स्वागत किया है।मंच के अध्यक्ष राकेश रमण झा ने कहा कि संस्था लंबे समय से दिव्यांग व्यक्ति को इस पद पर नियुक्त करने की मांग कर रही थी। उन्होंने बताया कि दिव्यांग समुदाय से जुड़ा व्यक्ति उनकी समस्याओं को बेहतर समझ सकता है। मंच ने इस नियुक्ति के लिए उपराज्यपाल तरनजीत सिंह संधू, मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता और चयन समिति का आभार व्यक्त किया। राकेश रमण झा ने सुवर्णा राज को बधाई देते हुए विश्वास जताया कि वह दिव्यांगजनों की समस्याओं के समाधान के लिए काम करेंगी। ब्यूरो
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