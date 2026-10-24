दिल्ली वालों के लिए राहत की खबर: 10 साल में 24 अक्तूबर को दर्ज हुई सबसे साफ हवा, जानें कैसे हुआ ये सब मुमकिन

पिछले वर्षों के आंकड़े

सरकार द्वारा जारी आंकड़ों के अनुसार, पिछले वर्षों में 24 अक्तूबर को वायु गुणवत्ता की स्थिति इस प्रकार थी-

24 अक्तूबर 2024: 306 (खराब श्रेणी)

24 अक्तूबर 2025: 275 (खराब श्रेणी)

24 अक्तूबर 2026: 191 (मध्यम श्रेणी)



पर्यावरण मंत्री मनजिंदर सिंह सिरसा ने इस सुधार का श्रेय प्रवर्तन, निरंतर निगरानी और जनभागीदारी के माध्यम से प्रदूषण से निपटने के सरकार के प्रयासों को दिया है।