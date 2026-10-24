फ्री ई-पेपर
पर्सनलाइज़्ड फ़ीड
पर्सनलाइज़्ड नोटिफ़िकेशन
चलते-फिरते ख़बरें
लॉयल्टी रिवॉर्ड्स
डाउनलोड करें

मेरा शहर

सब्सक्राइब करें
Hindi News ›   Delhi ›   Delhi NCR News ›   The play employs humor and satire to address the culture of pretense

Delhi NCR News: दिखावे पर हास्य-व्यंग्य करता है नाटक

Sat, 24 Oct 2026 08:22 PM IST
अमर उजाला ब्यूरो
Amar Ujala Bureau अमर उजाला ब्यूरो
Updated Sat, 24 Oct 2026 08:22 PM IST
विज्ञापन
नई दिल्ली। लिटिल थियेटर ग्रुप के ब्लैंक कैनवस में शनिवार को नाट्यकुंभ के तहत तीन तुम्हारी तरफ नाटक का मंचन हुआ। यह नाटक सामाजिक दिखावे और दोहरे व्यवहार पर हास्य-व्यंग्य प्रस्तुत करता है। मृणाल माथुर लिखित, अमर साह निर्देशित इस एक घंटे के नाटक में डॉक्टर के क्लीनिक, पारिवारिक समारोह और आवासीय सोसायटी जैसी परिस्थितियां दिखाई गईं। नाटक ने दूसरों की गलतियां निकालने और अपनी कमियां नजरअंदाज करने वाले लोगों को दर्शाया। इसमें परिवार, समाज और राजनीति से जुड़े लोगों के व्यवहार पर व्यंग्य किया गया, जो आदर्शों की बातें करते हैं पर अमल नहीं करते। इसके संवाद और हास्यपूर्ण दृश्य खासियत रहे। कलाकारों ने जानी-पहचानी सामाजिक स्थितियों को मंच पर प्रस्तुत किया, जिससे सभी को अपने व्यवहार पर विचार करने की प्रेरणा मिली। संवाद
विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

रहें हर खबर से अपडेट, डाउनलोड करें Android Hindi News App, iOS Hindi News App और Amarujala Hindi News APP अपने मोबाइल पे|
Get all India News in Hindi related to live update of politics, sports, entertainment, technology and education etc. Stay updated with us for all breaking news from India News and more news in Hindi.

विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

एड फ्री अनुभव के लिए अमर उजाला प्रीमियम सब्सक्राइब करें

Next Article

Disclaimer


हम डाटा संग्रह टूल्स, जैसे की कुकीज के माध्यम से आपकी जानकारी एकत्र करते हैं ताकि आपको बेहतर और व्यक्तिगत अनुभव प्रदान कर सकें और लक्षित विज्ञापन पेश कर सकें। अगर आप साइन-अप करते हैं, तो हम आपका ईमेल पता, फोन नंबर और अन्य विवरण पूरी तरह सुरक्षित तरीके से स्टोर करते हैं। आप कुकीज नीति पृष्ठ से अपनी कुकीज हटा सकते है और रजिस्टर्ड यूजर अपने प्रोफाइल पेज से अपना व्यक्तिगत डाटा हटा या एक्सपोर्ट कर सकते हैं। हमारी Cookies Policy, Privacy Policy और Terms & Conditions के बारे में पढ़ें और अपनी सहमति देने के लिए Agree पर क्लिक करें।
Agree

अपना शहर चुनें

AU ऐप में पढ़ें

Followed