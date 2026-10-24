जामिया के बाद जेएयू की दीवारों पर विवादित नारे: छात्र संगठनों में तकरार से गर्माया माहौल, पढ़ें पूरा घटनाक्रम

जामिया की दीवारों पर विवाद लेख

जेएनयू की घटना से ठीक एक दिन पहले जामिया मिल्लिया इस्लामिया यूनिवर्सिटी में भी इसी तरह दीवारों पर विवादित नारे लिखे पाए गए थे, जिसके बाद से विश्वविद्यालय का माहौल काफी तनावपूर्ण बना हुआ है। जामिया में 12 अक्तूबर से छात्र संघ चुनाव की बहाली सहित विभिन्न मांगों को लेकर छात्र भूख हड़ताल पर बैठे हैं। इस आंदोलन में जासिम अली, एबिन, रिहान हैदर और रिहान पंवार शामिल हैं।