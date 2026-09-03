Delhi NCR News: शाहदरा में जन सुनवाई कल
अमर उजाला ब्यूरो
Updated Thu, 03 Sep 2026 08:56 PM IST
Updated Thu, 03 Sep 2026 08:56 PM IST
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पूर्वी दिल्ली। शाहदरा में बिजली, पानी, सड़क, सफाई, ट्रैफिक और अन्य सरकारी सेवाओं से जुड़ी समस्याओं के समाधान के लिए पांच सितंबर को नंद नगरी स्थित डीसी ऑफिस कॉम्प्लेक्स में जनसुनवाई होगी। सुबह 11 से दोपहर 12:30 तक अधिकारी समस्याएं सुनेंगे। इस दौरान निगम के उत्तर शाहदरा जोन के सहायक आयुक्त, एसीपी ट्रैफिक, सिंचाई एवं बाढ़ नियंत्रण विभाग, बीएसईएस यमुना पावर लिमिटेड, मुख्य जिला चिकित्सा अधिकारी, पीडब्ल्यूडी, दिल्ली जल बोर्ड, बागवानी विभाग तथा शाहदरा सब-डिवीजन के सभी थाना प्रभारी मौजूद रहेंगे। ब्यूरो
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