Delhi NCR News: जामिया में छात्राओं को हॉस्टल खाली करने के नोटिस पर विरोध
अमर उजाला ब्यूरो
Updated Thu, 24 Sep 2026 08:12 PM IST
Updated Thu, 24 Sep 2026 08:12 PM IST
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-कई छात्र संगठनों ने प्रशासन के खिलाफ खोला मोर्चा
अमर उजाला ब्यूरो
नई दिल्ली। जामिया मिल्लिया इस्लामिया में महिला हॉस्टल की छात्राओं को जारी किए गए हॉस्टल खाली करने के नोटिस के विरोध में छात्रों ने बृहस्पतिवार को प्रदर्शन किया। छात्रों ने प्रशासन से नोटिस तत्काल वापस लेने और हॉस्टल में भोजन की गुणवत्ता समेत बुनियादी सुविधाओं से जुड़ी शिकायतों का समाधान करने की मांग की। छात्रों ने चेतावनी दी कि यदि नोटिस वापस नहीं लिए गए तो आंदोलन तेज किया जाएगा।
ऑल इंडिया स्टूडेंट्स एसोसिएशन (आइसा) ने अन्य छात्र संगठनों के साथ मिलकर सेंट्रल कैंटीन के पास विरोध सभा की। आरोप है कि महिला हॉस्टल में भोजन की खराब गुणवत्ता और अन्य बुनियादी सुविधाओं को लेकर छात्राओं ने अपनी समस्याएं उठाईं, लेकिन उनकी शिकायतों का समाधान करने के बजाय उन्हें हॉस्टल खाली करने के नोटिस जारी किए गए।
आइसा ने कहा कि छात्राओं की जायज मांगों और समस्याओं को सुनने के बजाय विरोध करने वाले छात्रों को निशाना बनाया जाना उचित नहीं है। संगठन ने प्रशासन से सभी कथित मनमाने नोटिस तत्काल वापस लेने की मांग की है।
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अमर उजाला ब्यूरो
नई दिल्ली। जामिया मिल्लिया इस्लामिया में महिला हॉस्टल की छात्राओं को जारी किए गए हॉस्टल खाली करने के नोटिस के विरोध में छात्रों ने बृहस्पतिवार को प्रदर्शन किया। छात्रों ने प्रशासन से नोटिस तत्काल वापस लेने और हॉस्टल में भोजन की गुणवत्ता समेत बुनियादी सुविधाओं से जुड़ी शिकायतों का समाधान करने की मांग की। छात्रों ने चेतावनी दी कि यदि नोटिस वापस नहीं लिए गए तो आंदोलन तेज किया जाएगा।
ऑल इंडिया स्टूडेंट्स एसोसिएशन (आइसा) ने अन्य छात्र संगठनों के साथ मिलकर सेंट्रल कैंटीन के पास विरोध सभा की। आरोप है कि महिला हॉस्टल में भोजन की खराब गुणवत्ता और अन्य बुनियादी सुविधाओं को लेकर छात्राओं ने अपनी समस्याएं उठाईं, लेकिन उनकी शिकायतों का समाधान करने के बजाय उन्हें हॉस्टल खाली करने के नोटिस जारी किए गए।
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आइसा ने कहा कि छात्राओं की जायज मांगों और समस्याओं को सुनने के बजाय विरोध करने वाले छात्रों को निशाना बनाया जाना उचित नहीं है। संगठन ने प्रशासन से सभी कथित मनमाने नोटिस तत्काल वापस लेने की मांग की है।
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