नागरिक मार्च: जंतर-मंतर की ओर बढ़े प्रदर्शनकारी, ज्ञानेश कुमार के इस्तीफे की मांग; हिरासत में कई आप कार्यकर्ता
अमर उजाला नेटवर्क, नई दिल्ली Published by: Rahul Kumar Tiwari Updated Sun, 04 Oct 2026 04:20 PM IST
सार
दिल्ली में एसआईआर के विरोध और मुख्य निर्वाचन आयुक्त ज्ञानेश कुमार के इस्तीफे की मांग को लेकर नागरिक मार्च शुरू हो गया है। आइसा के नेतृत्व में इंडिया गेट से जंतर-मंतर की ओर बढ़ रहे मार्च में सामाजिक कार्यकर्ता और छात्र संगठन शामिल हैं। इस बीच पुलिस से नोकझोंक भी हुई।
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विस्तार
एसआईआर प्रक्रिया के विरोध और मुख्य निर्वाचन आयुक्त ज्ञानेश कुमार के इस्तीफे की मांग को लेकर दिल्ली में नागरिक मार्च शुरू हो गया है। ऑल इंडिया स्टूडेंट्स एसोसिएशन (आइसा) के नेतृत्व में निकाला जा रहा मार्च इंडिया गेट से शुरू होकर जंतर-मंतर की ओर बढ़ रहा है। वहीं प्रदर्शनकारियों और पुलिस के बीच नोकझोंक की खबर भी सामने आई है। मार्च में आइसा अध्यक्ष नेहा बोरा समेत सामाजिक कार्यकर्ता और विभिन्न छात्र संगठनों के सदस्य शामिल हैं। वहीं दूसरी तरफ इंडिया गेट की ओर मार्च कर रहे आप कार्यकर्ताओं को पुलिस ने हिरासत में लिया है।
मार्च को देखते हुए दिल्ली पुलिस ने जंतर-मंतर और आसपास के इलाकों में सुरक्षा व्यवस्था बढ़ा दी है। जनपथ मेट्रो स्टेशन के गेट नंबर-2 के पास जंतर-मंतर की ओर जाने वाले रास्ते पर पुलिस ने बैरिकेड लगाकर आवाजाही रोक दी है। यहां से गुजरने वाले लोगों पर पुलिसकर्मी नजर रख रहे हैं। मौके पर धीरे-धीरे पुलिस की संख्या भी बढ़ाई जा रही है।
फिरोज शाह रोड पर भी आरएएफ और दिल्ली पुलिस के जवानों की तैनाती की गई है। पुलिस मार्च में शामिल लोगों की आवाजाही पर नजर रख रही है। आयोजकों के अनुसार, मार्च एसआईआर प्रक्रिया के विरोध और मुख्य निर्वाचन आयुक्त ज्ञानेश कुमार के इस्तीफे की मांग को लेकर निकाला जा रहा है।
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मार्च को देखते हुए दिल्ली पुलिस ने जंतर-मंतर और आसपास के इलाकों में सुरक्षा व्यवस्था बढ़ा दी है। जनपथ मेट्रो स्टेशन के गेट नंबर-2 के पास जंतर-मंतर की ओर जाने वाले रास्ते पर पुलिस ने बैरिकेड लगाकर आवाजाही रोक दी है। यहां से गुजरने वाले लोगों पर पुलिसकर्मी नजर रख रहे हैं। मौके पर धीरे-धीरे पुलिस की संख्या भी बढ़ाई जा रही है।
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फिरोज शाह रोड पर भी आरएएफ और दिल्ली पुलिस के जवानों की तैनाती की गई है। पुलिस मार्च में शामिल लोगों की आवाजाही पर नजर रख रही है। आयोजकों के अनुसार, मार्च एसआईआर प्रक्रिया के विरोध और मुख्य निर्वाचन आयुक्त ज्ञानेश कुमार के इस्तीफे की मांग को लेकर निकाला जा रहा है।
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आप कार्यकर्ताओं का प्रदर्शन, पुलिस ने हिरासत में लिया
दिल्ली में आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ताओं ने मुख्य निर्वाचन आयुक्त ज्ञानेश कुमार के खिलाफ प्रदर्शन करते हुए उनके इस्तीफे की मांग की। इंडिया गेट की ओर मार्च कर रहे आप कार्यकर्ताओं को पुलिस ने हिरासत में लिया। दिल्ली आप के अध्यक्ष सौरभ भारद्वाज ने आरोप लगाया कि पुलिस उनके साथ बदसलूकी कर रही है। उन्होंने कहा, 'वे मुझे उठाकर इधर-उधर ऐसे फेंक रहे हैं, जैसे मैं कोई फुटबॉल हूं। यहां बड़ी संख्या में पुलिस बल मौजूद है, फिर भी वे अपने ही एसीपी के खिलाफ एफआईआर दर्ज नहीं कर रहे और न ही एसीपी को गिरफ्तार कर रहे हैं।'
दिल्ली में आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ताओं ने मुख्य निर्वाचन आयुक्त ज्ञानेश कुमार के खिलाफ प्रदर्शन करते हुए उनके इस्तीफे की मांग की। इंडिया गेट की ओर मार्च कर रहे आप कार्यकर्ताओं को पुलिस ने हिरासत में लिया। दिल्ली आप के अध्यक्ष सौरभ भारद्वाज ने आरोप लगाया कि पुलिस उनके साथ बदसलूकी कर रही है। उन्होंने कहा, 'वे मुझे उठाकर इधर-उधर ऐसे फेंक रहे हैं, जैसे मैं कोई फुटबॉल हूं। यहां बड़ी संख्या में पुलिस बल मौजूद है, फिर भी वे अपने ही एसीपी के खिलाफ एफआईआर दर्ज नहीं कर रहे और न ही एसीपी को गिरफ्तार कर रहे हैं।'
#WATCH | Delhi AAP President Saurabh Bharadwaj says, "They are picking me up and throwing me around like I am a football... There is such a large police force here, yet they are not even registering an FIR against their own ACP, nor are they arresting the ACP..." https://t.co/nEeH01ueD8— ANI (@ANI) October 4, 2026