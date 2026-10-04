नागरिक मार्च: जंतर-मंतर की ओर बढ़े प्रदर्शनकारी, ज्ञानेश कुमार के इस्तीफे की मांग; हिरासत में कई आप कार्यकर्ता

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मार्च को देखते हुए दिल्ली पुलिस ने जंतर-मंतर और आसपास के इलाकों में सुरक्षा व्यवस्था बढ़ा दी है। जनपथ मेट्रो स्टेशन के गेट नंबर-2 के पास जंतर-मंतर की ओर जाने वाले रास्ते पर पुलिस ने बैरिकेड लगाकर आवाजाही रोक दी है। यहां से गुजरने वाले लोगों पर पुलिसकर्मी नजर रख रहे हैं। मौके पर धीरे-धीरे पुलिस की संख्या भी बढ़ाई जा रही है। विज्ञापन



फिरोज शाह रोड पर भी आरएएफ और दिल्ली पुलिस के जवानों की तैनाती की गई है। पुलिस मार्च में शामिल लोगों की आवाजाही पर नजर रख रही है। आयोजकों के अनुसार, मार्च एसआईआर प्रक्रिया के विरोध और मुख्य निर्वाचन आयुक्त ज्ञानेश कुमार के इस्तीफे की मांग को लेकर निकाला जा रहा है। मार्च को देखते हुए दिल्ली पुलिस ने जंतर-मंतर और आसपास के इलाकों में सुरक्षा व्यवस्था बढ़ा दी है। जनपथ मेट्रो स्टेशन के गेट नंबर-2 के पास जंतर-मंतर की ओर जाने वाले रास्ते पर पुलिस ने बैरिकेड लगाकर आवाजाही रोक दी है। यहां से गुजरने वाले लोगों पर पुलिसकर्मी नजर रख रहे हैं। मौके पर धीरे-धीरे पुलिस की संख्या भी बढ़ाई जा रही है।फिरोज शाह रोड पर भी आरएएफ और दिल्ली पुलिस के जवानों की तैनाती की गई है। पुलिस मार्च में शामिल लोगों की आवाजाही पर नजर रख रही है। आयोजकों के अनुसार, मार्च एसआईआर प्रक्रिया के विरोध और मुख्य निर्वाचन आयुक्त ज्ञानेश कुमार के इस्तीफे की मांग को लेकर निकाला जा रहा है।

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एसआईआर प्रक्रिया के विरोध और मुख्य निर्वाचन आयुक्त ज्ञानेश कुमार के इस्तीफे की मांग को लेकर दिल्ली में नागरिक मार्च शुरू हो गया है। ऑल इंडिया स्टूडेंट्स एसोसिएशन (आइसा) के नेतृत्व में निकाला जा रहा मार्च इंडिया गेट से शुरू होकर जंतर-मंतर की ओर बढ़ रहा है। वहीं प्रदर्शनकारियों और पुलिस के बीच नोकझोंक की खबर भी सामने आई है। मार्च में आइसा अध्यक्ष नेहा बोरा समेत सामाजिक कार्यकर्ता और विभिन्न छात्र संगठनों के सदस्य शामिल हैं। वहीं दूसरी तरफ इंडिया गेट की ओर मार्च कर रहे आप कार्यकर्ताओं को पुलिस ने हिरासत में लिया है।