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दिल्ली: मुख्य चुनाव आयुक्त के खिलाफ जंतर-मंतर पर आज फिर प्रदर्शन का आह्वान, सुरक्षा व्यवस्था बढ़ाई गई

Sat, 03 Oct 2026 09:45 AM IST
Vijay Singh Pundir अमर उजाला नेटवर्क, नई दिल्ली
अमर उजाला नेटवर्क, नई दिल्ली Published by: Vijay Singh Pundir Updated Sat, 03 Oct 2026 09:45 AM IST
सार

आइसा की राष्ट्रीय अध्यक्ष नेहा बोरा ने शनिवार को फिर प्रदर्शन का आह्वान किया है। उन्होंने दोपहर एक बजे जंतर-मंतर पहुंचने की अपील की है।

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Protest against the Chief Election Commissioner at Jantar Mantar
प्रतीकात्मक तस्वीर - फोटो : अमर उजाला

विस्तार
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शुक्रवार को जंतर-मंतर के आसपास हुए प्रदर्शन के बाद आइसा की राष्ट्रीय अध्यक्ष नेहा बोरा ने शनिवार को फिर प्रदर्शन का आह्वान किया है। उन्होंने दोपहर एक बजे जंतर-मंतर पहुंचने की अपील की है।

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शुक्रवार को पुलिस ने प्रदर्शनकारियों को जंतर-मंतर की ओर जाने से रोक दिया था। इस दौरान नेहा बोरा समेत कई प्रदर्शनकारियों को हिरासत में लिया गया था। प्रदर्शनकारी मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार के इस्तीफे और विशेष गहन पुनरीक्षण (एसआईआर) प्रक्रिया को लेकर विरोध कर रहे हैं। पुलिस सूत्रों के अनुसार, शनिवार के प्रदर्शन को लेकर पुलिस की ओर से सुरक्षा व्यवस्था बढ़ाए जाने की उम्मीद है।

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