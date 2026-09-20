Delhi NCR News: ई-20 के विरोध में प्रदर्शन, तहसीन पूनावाला हिरासत में

संवाद न्यूज एजेंसीनई दिल्ली। ई-20 पेट्रोल नीति के विरोध में रविवार को प्रदर्शन करने जा रहे टीम भारत के संस्थापक तहसीन पूनावाला को दिल्ली पुलिस ने हिरासत में ले लिया। पूनावाला जनपथ से जंतर-मंतर की ओर बढ़ रहे थे। पुलिस ने बैरिकेड लगाकर उनका रास्ता रोक दिया। इस दौरान सामने आए वीडियो में वह बैरिकेड पार करने की कोशिश करते नजर आए। इसके बाद पुलिस ने उन्हें हिरासत में ले लिया।पूनावाला 20 प्रतिशत एथेनॉल मिश्रित ई-20 पेट्रोल की नीति का विरोध कर रहे हैं। टीम भारत ने ई-20 से संबंधित जांच रिपोर्ट और नीति से जुड़े दस्तावेज सार्वजनिक करने के साथ ई-10 पेट्रोल दोबारा उपलब्ध कराने की मांग की है। जुलाई में भी पूनावाला ने जंतर-मंतर पर ई-20 के खिलाफ प्रदर्शन किया था। उस दौरान वाहन मालिकों ने ई-20 से माइलेज और रखरखाव पर पड़ने वाले असर को लेकर चिंता जताई थी। प्रदर्शनकारी खासतौर पर पुराने वाहनों पर ई-20 के प्रभाव को लेकर सवाल उठा रहे हैं। सरकार पहले ही ई-20 को लेकर वाहन सुरक्षा पर आश्वासन दे चुकी है।