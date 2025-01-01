Delhi NCR News: राजकीय आईटीआई में ऑन द स्पॉट 22 तक होंगे दाखिले

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संवाद न्यूज एजेंसी



हथीन।

औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान (आईटीआई) हथीन में सत्र 2026-27 के लिए ऑन द स्पॉट एडमिशन प्रक्रिया शुरू हो गई है। दाखिले की 22 सितंबर तक होंगें। दाखिले एनसीवीटी की सीटों पर होने हैं। प्रधानाचार्य सौरव तिवारी ने बताया कि सत्र 2026-27 में प्रवेश के इच्छुक छात्र सुबह 9 बजे से शाम 5 बजे तक संस्थान में अपने सभी मूल दस्तावेजों के साथ पहुंचकर अपना दाखिला सुनिश्चित कर सकते हैं।