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Hindi News ›   Delhi ›   Delhi NCR News ›   Allegation of assaulting the driver and robbery after forcing the pickup truck to stop.

Delhi NCR News: पिकअप रुकवाकर चालक से मारपीट, लूट का आरोप

Mon, 21 Sep 2026 12:26 AM IST
अमर उजाला ब्यूरो
Amar Ujala Bureau अमर उजाला ब्यूरो
Updated Mon, 21 Sep 2026 12:26 AM IST
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संवाद न्यूज एजेंसी
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पलवल। मोहना रोड पर नया गांव के निकट पिकअप गाड़ी पर पथराव कर उसे रुकवाने और चालक से मारपीट कर 3.60 लाख रुपये लूटने का मामला सामने आया है। पुलिस ने मामले की जांच शुरू कर दी है। उटावड़ निवासी सौकीन ने पुलिस को दी शिकायत में बताया कि वह अटेरना गांव स्थित डेयरी से पशु लेकर मोहम्मदपुर छोड़ने गया था। वहां से लौटते समय उसके पास 3.60 लाख रुपये थे। नया गांव के पास उसकी पिकअप पर एक पत्थर आकर लगा। उसने गाड़ी रोक दी। आरोप है कि इसी दौरान स्कूटी सवार तीन युवक पहुंचे और उसे नीचे उतारकर मारपीट करने लगे। आरोपियों ने रुपये लूटे और पलवल की ओर फरार हो गए। सूचना पर कैंप थाना पुलिस मौके पर पहुंची। किठवाड़ी पुल चौकी प्रभारी मुकेश कुमार ने बताया कि सीसीटीवी फुटेज में लूट की पुष्टि नहीं हुई है। शुरुआती जांच में साइड देने को लेकर मारपीट की बात सामने आई है। पुलिस मामले की जांच कर रही है।
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