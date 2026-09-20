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कल हड़ताल पर रहेंगे वकील: दिल्ली की सभी जिला अदालतों में नहीं होगी पैरवी, जानें क्यों हो रहा विरोध

Sun, 20 Sep 2026 08:32 PM IST
Akash Dubey संवाद न्यूज एजेंसी, नई दिल्ली
संवाद न्यूज एजेंसी, नई दिल्ली Published by: Akash Dubey Updated Sun, 20 Sep 2026 08:32 PM IST
सार

जिला अदालतों के वकील सोमवार को कामकाज का बहिष्कार करेंगे। वकील न तो अदालतों में प्रत्यक्ष सुनवाई में शामिल होंगे और न ही ऑनलाइन पैरवी करेंगे।

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Lawyers in all Delhi district courts will be on strike on Monday.
सांकेतिक तस्वीर - फोटो : ANI

विस्तार
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ट्रैफिक चालान के निपटारे के नए नियमों के विरोध में दिल्ली की सभी जिला अदालतों के वकील सोमवार को कामकाज का बहिष्कार करेंगे। वकील न तो अदालतों में प्रत्यक्ष सुनवाई में शामिल होंगे और न ही ऑनलाइन पैरवी करेंगे। सुबह 11:30 बजे सभी जिला अदालतों के बाहर शांतिपूर्ण प्रदर्शन किया जाएगा।

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जिला अदालतों की बार एसोसिएशनों की समन्वय समिति के महासचिव नरवीर डबास का कहना है कि केंद्रीय मोटर वाहन नियम, 1989 के नियम 167 में बदलाव और दिल्ली सरकार के नए चालान निपटारा नियम आम लोगों के हित में नहीं हैं। समिति के मुताबिक, चालान निपटाने का अधिकार न्यायिक मजिस्ट्रेट से हटाकर एसडीएम और अन्य विभागीय अधिकारियों को देना न्यायिक प्रक्रिया को कमजोर करेगा।

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वकीलों का कहना है कि इससे अदालतों की भूमिका सीमित होगी और लोगों के निष्पक्ष न्याय पाने के अधिकार पर असर पड़ सकता है। समिति ने सरकार से नियमों पर पुनर्विचार की मांग की है। साथ ही चेतावनी दी कि नियम वापस नहीं लिए गए तो आंदोलन और तेज किया जाएगा।

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