Delhi NCR News: भगोड़ा घोषित आरोपी को पुलिस ने दबोचा

विज्ञापन

नई दिल्ली। द्वारका जिला पुलिस की एंटी-जेल बेल और भगोड़ा सेल की टीम ने महिला से बदसलूकी के मामले में फरार चल रहे एक आरोपी को गिरफ्तार किया है। डीसीपी द्वारका कुशल पाल सिंह ने बताया कि पुलिस टीम को 17 अगस्त को सूचना मिली कि कमल अभी डीटीसी बस चलाता है और शाम करीब छह बजे आनंद विहार बस अड्डे आएगा। टीम ने कमल को बस टर्मिनल की तरफ जाते समय पकड़ लिया। कमल बलवीर विहार, किराड़ी, सुलेमान नगर का निवासी है। द्वारका कोर्ट ने 17 अप्रैल, 2025 को उसे भगोड़ा घोषित किया था। ब्यूरो