Delhi NCR News: सेल्स टैक्स अधिकारी बनकर सरिया से लदे ट्रॉला को रोका, चालक का अपहरण कर लूटा 41.4 टन सरिया

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सरिये की कीमत करीब 25 लाख रुपये बताई जा रही, पुलिस कर रही है जांचसेल्स टैक्स विभाग का अधिकारी बनकर बदमाशों ने सरिये से लदे ट्रॉले को रुकवाया और चालक से मारपीट कर उसका अपहरण कर लिया। आरोपी चालक से मोबाइल और पर्स छीनने के बाद उसे राजस्थान के गांव पिरुका की पहाड़ियों में छोड़कर फरार हो गए। आरोपी ट्रॉले में लदा 41.4 मीट्रिक टन सरिया भी लूट ले गए, जिसकी कीमत करीब 25 लाख रुपये से अधिक बताई जा रही है। पुलिस ने ट्रॉला मालिक की शिकायत पर पांच अज्ञात आरोपियों के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज कर जांच शुरू की है। विकासपुरी दिल्ली निवासी योगेश गुप्ता ने पुलिस को दी शिकायत में बताया कि वह सरिये का डिस्ट्रीब्यूटर है। उसने झारखंड ट्रांसपोर्ट कंपनी से ट्रॉला किराये पर लिया था। ट्रॉला चालक मोहम्मद मुबारक खान पांच सितंबर को बोकारो से 41.4 मीट्रिक टन 16 एमएम सरिया लोड कर गुरुग्राम के लिए निकला था। उसके साथ एक अन्य ट्रॉला में नईम अख्तर भी चल रहा था। शिकायत के अनुसार, आठ सितंबर की रात टप्पल से अलीगढ़ होते हुए दोनों ट्रॉला पलवल पहुंचे। केएमपी फ्लाईओवर के नीचे एक बिना नंबर की सफेद बोलेरो उनके पीछे-आगे चलने लगी। कुछ देर बाद बोलेरो आगे निकल गई। मुबारक जब सोहना रोड पर सेक्टर-12 मोड़ से आगे पहुंचा तो वही बोलेरो दोबारा सामने आ गई। उसमें सवार एक व्यक्ति ने खुद को सेल्स टैक्स विभाग का कर्मचारी बताते हुए कागजात मांगे।आरोप है कि इसके बाद बदमाशों ने चालक को जबरन ट्रॉला से उतारकर उसके साथ मारपीट की और हथियार के बल पर बोलेरो में डाल लिया। उसका मोबाइल और पर्स छीन लिया गया। पर्स में आधार कार्ड, पैन कार्ड, ड्राइविंग लाइसेंस, ट्रॉला की आरसी और बैंक एटीएम कार्ड समेत अन्य दस्तावेज थे। बदमाशों ने चालक की आंखों पर गमछा बांध दिया और जान से मारने की धमकी देते हुए उसे राजस्थान की पहाड़ियों में छोड़ दिया।शहर थाना प्रभारी नरेंद्र राणा ने बताया कि पुलिस ने अज्ञात आरोपियों के खिलाफ बीएनएस की विभिन्न धाराओं और आर्म्स एक्ट की धाराओं के तहत प्राथमिकी दर्ज कर मामले की जांच शुरू कर दी है। उनका कहना है कि पुलिस आरोपियों की तलाश में दबिश दे रही है और घटनास्थल के आसपास लगे सीसीटीवी कैमरों की फुटेज खंगाली जा रही है। जल्द ही सभी आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया जाएगा।