Delhi NCR News: चोरी की बाइक लेकर ससुराल जा रहा था युवक, सीआईए ने दबोचा

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संवाद न्यूज एजेंसी

पुन्हाना। सीआईए पुन्हाना की टीम ने चोरी की बाइक समेत एक युवक को गिरफ्तार किया है। आरोपी की पहचान पिनगवां के वार्ड नंबर-10 निवासी रशीद के रूप में हुई है। बिछोर थाना पुलिस ने आरोपी के खिलाफ केस दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। बिछोर पुलिस के अनुसार सीआईए टीम पुन्हाना के सरकारी अस्पताल के सामने गश्त कर रही थी। इसी दौरान सूचना मिली कि रशीद चोरी की बाइक लेकर अपनी ससुराल सिंगार की ओर जाने वाला है। सूचना के आधार पर पुलिस ने नाकाबंदी कर वाहनों की जांच शुरू कर दी। कुछ देर बाद पुन्हाना की ओर से बिना नंबर की बाइक आती दिखाई दी। पुलिस ने चालक को रुकने का इशारा किया तो उसने बाइक वापस मोड़कर भागने का प्रयास किया। पुलिसकर्मियों ने तत्परता दिखाते हुए उसे बाइक समेत काबू कर लिया। पूछताछ में आरोपी बाइक के दस्तावेज पेश नहीं कर सका। जांच में बाइक दिल्ली के मोती नगर से चोरी होने की पुष्टि हुई। जांच अधिकारी महावीर ने बताया कि आरोपी के खिलाफ केस दर्ज कर जांच की जा रही है।

बिना नंबर की बाइक देखकर पुलिस ने रोका, दिल्ली के मोती नगर से चोरी होने का खुलासा