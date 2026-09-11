Delhi NCR News: राष्ट्रीय लोक अदालत में 12,858 मामलों की होगी सुनवाई
अमर उजाला ब्यूरो
Updated Fri, 11 Sep 2026 10:44 PM IST
Updated Fri, 11 Sep 2026 10:44 PM IST
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संवाद न्यूज एजेंसी
नूंह। जिला विधिक सेवा प्राधिकरण की ओर से आमजन को शीघ्र एवं सुलभ न्याय उपलब्ध कराने के उद्देश्य से 12 सितंबर को राष्ट्रीय लोक अदालत का आयोजन किया जाएगा। इसके लिए जिले में छह बेंचों का गठन किया गया है, जिनके समक्ष कुल 12,858 लंबित एवं समझौता योग्य मामलों की सुनवाई की जाएगी। जिला विधिक सेवा प्राधिकरण की सचिव एवं मुख्य न्यायिक दंडाधिकारी (सीजेएम) नेहा गुप्ता ने बताया कि लोक अदालत में मामलों का निपटारा आपसी सहमति और समझौते के आधार पर करवाने का प्रयास किया जाएगा। छह बेंचों में अतिरिक्त जिला एवं सत्र न्यायाधीश संदीप चौहान, अतिरिक्त जिला एवं सत्र न्यायाधीश एवं प्रधान न्यायाधीश परिवार न्यायालय सुनील कुमार दीवान, नूंह के सिविल जज (जूनियर डिवीजन)/जेएमआईसी विकास यादव व तनुज शर्मा, फिरोजपुर झिरका की सिविल जज (जूनियर डिवीजन)/जेएमआईसी तनुज शर्मा, पुन्हाना की निधि तथा तावडू की बेनिका को पीठासीन अधिकारी नियुक्त किया गया है। सीजेएम नेहा गुप्ता ने आमजन से अपील की कि वे राष्ट्रीय लोक अदालत का अधिक से अधिक लाभ उठाएं।
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नूंह। जिला विधिक सेवा प्राधिकरण की ओर से आमजन को शीघ्र एवं सुलभ न्याय उपलब्ध कराने के उद्देश्य से 12 सितंबर को राष्ट्रीय लोक अदालत का आयोजन किया जाएगा। इसके लिए जिले में छह बेंचों का गठन किया गया है, जिनके समक्ष कुल 12,858 लंबित एवं समझौता योग्य मामलों की सुनवाई की जाएगी। जिला विधिक सेवा प्राधिकरण की सचिव एवं मुख्य न्यायिक दंडाधिकारी (सीजेएम) नेहा गुप्ता ने बताया कि लोक अदालत में मामलों का निपटारा आपसी सहमति और समझौते के आधार पर करवाने का प्रयास किया जाएगा। छह बेंचों में अतिरिक्त जिला एवं सत्र न्यायाधीश संदीप चौहान, अतिरिक्त जिला एवं सत्र न्यायाधीश एवं प्रधान न्यायाधीश परिवार न्यायालय सुनील कुमार दीवान, नूंह के सिविल जज (जूनियर डिवीजन)/जेएमआईसी विकास यादव व तनुज शर्मा, फिरोजपुर झिरका की सिविल जज (जूनियर डिवीजन)/जेएमआईसी तनुज शर्मा, पुन्हाना की निधि तथा तावडू की बेनिका को पीठासीन अधिकारी नियुक्त किया गया है। सीजेएम नेहा गुप्ता ने आमजन से अपील की कि वे राष्ट्रीय लोक अदालत का अधिक से अधिक लाभ उठाएं।