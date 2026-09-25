Delhi NCR News: छात्राओं से छेड़छाड़ मामले में पुलिस ने दो आरोपियों को हिरासत में लिया

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- मुख्य आरोपी नमन चौधरी का सुराग नहीं, पुलिस पकड़े गए आरोपी से फरार आरोपियों और घटना के बारे में कर रही है पूछताछ-भलस्वा डेयरी इलाके की पार्किंग से मिली आरोपियों की कार, कार पर 44 हजार के चालान बकायाअमर उजाला ब्यूरोनई दिल्ली। मुखर्जी नगर में हिंदू कॉलेज की दो छात्राओं से छेड़छाड़ और एक छात्रा को कार में खींचने की कोशिश के मामले में देर शाम दो आरोपियों को पुलिस ने हिरासत में ले लिया है। अभिमन्यू को गुरुग्राम और अभिनव को ट्रांस यमुना इलाके से हिरासत में लेकर पूछताछ की जा रही है। दोनों लॉ के प्रथम ईयर के छात्र हैं। आरोपियों से मुख्य आरोपी नमन चौधरी और अन्य के ठिकाने के बारे में पुलिस पूछताछ कर रही है।इससे पहले पुलिस ने आरोपी युवकों की सफारी कार बरामद कर ली है। पुलिस ने उसे भलस्वा डेयरी इलाके में स्थित एक पार्किंग से बरामद की, जहां आरोपी कार खड़ी कर भाग गए थे। जांच के दौरान पता चला कि कार पर करीब 44 हजार रुपये का ट्रैफिक चालान बकाया है, जिसमें ज्यादातर चालान ओवर स्पीड का है।उत्तर पश्चिम जिला पुलिस उपायुक्त आकांक्षा यादव ने बताया कि छात्राओं ने आरोप लगाया था कि एक आरोपी नमन चौधरी है जो करावल नगर में रहता है और लॉ का छात्र है। पुलिस सीसीटीवी कैमरे और स्थानीय स्तर पर जांच करने के बाद कार सवार आरोपियों की पहचान कर ली। इस बीच शुक्रवार रात पुलिस को एक आरोपी अभिमन्यू के गुरुग्राम में मौजूद होने की जानकारी मिली जिसे पकड़ लिया। जबकि एक अन्य आरोपी अभिनव को ट्रांस यमुना इलाके से पकड़ा।