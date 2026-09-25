Delhi NCR News: एलजी एचानक पहुंचे बोंटा पार्क, डार्क स्पॉट और लाइटिंग जांची
अमर उजाला ब्यूरो
Updated Fri, 25 Sep 2026 09:10 PM IST
Updated Fri, 25 Sep 2026 09:10 PM IST
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आस्था कुंज घटना के बाद पार्कों की सुरक्षा पर उपराज्यपाल की नजर
महिलाओं-बच्चों की सुरक्षा पर जोर, हर पार्क में नियमित गश्त और रोशनी दुरुस्त रखने के निर्देश
अमर उजाला ब्यूरो
नई दिल्ली। आस्था कुंज पार्क की घटना के बाद दिल्ली के पार्कों की सुरक्षा व्यवस्था को लेकर उपराज्यपाल तरनजीत सिंह संधू ने निगरानी बढ़ा दी है। शुक्रवार को उन्होंने दिल्ली विश्वविद्यालय के पास उत्तरी रिज स्थित बोंटा पार्क का औचक निरीक्षण किया। इस दौरान मुख्य सचिव और उत्तर दिल्ली की डीसीपी भी उनके साथ मौजूद रहीं। एलजी ने पार्क में सुरक्षा व्यवस्था, रोशनी और रास्तों पर मौजूद डार्क स्पॉट का जायजा लिया।
उन्होंने अधिकारियों को पार्क के रास्तों में अंधेरे वाले स्थानों को खत्म करने और सभी लाइटों को पूरी तरह चालू रखने के निर्देश दिए। साथ ही नियमित निगरानी और पुलिस गश्त बढ़ाने को कहा। एलजी ने कहा कि महिलाओं और बच्चों की सुरक्षा सर्वोच्च प्राथमिकता होनी चाहिए। सार्वजनिक पार्कों में लोग बिना किसी डर के टहल सकें, व्यायाम कर सकें और समय बिता सकें, इसके लिए सुरक्षा व्यवस्था मजबूत करना जरूरी है।
सभी पार्कों का सुरक्षा ऑडिट कराएं
आस्था कुंज पार्क की घटना के बाद एलजी ने दिल्ली के सभी पार्कों का व्यापक सुरक्षा ऑडिट कराने के निर्देश दिए थे। एक सप्ताह में रिपोर्ट देने को कहा गया था। ऑडिट में रोशनी, सुरक्षा व्यवस्था, सीसीटीवी कैमरे, पुलिस गश्त और सफाई समेत अन्य व्यवस्थाओं की जांच की जा रही है।
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महिलाओं-बच्चों की सुरक्षा पर जोर, हर पार्क में नियमित गश्त और रोशनी दुरुस्त रखने के निर्देश
अमर उजाला ब्यूरो
नई दिल्ली। आस्था कुंज पार्क की घटना के बाद दिल्ली के पार्कों की सुरक्षा व्यवस्था को लेकर उपराज्यपाल तरनजीत सिंह संधू ने निगरानी बढ़ा दी है। शुक्रवार को उन्होंने दिल्ली विश्वविद्यालय के पास उत्तरी रिज स्थित बोंटा पार्क का औचक निरीक्षण किया। इस दौरान मुख्य सचिव और उत्तर दिल्ली की डीसीपी भी उनके साथ मौजूद रहीं। एलजी ने पार्क में सुरक्षा व्यवस्था, रोशनी और रास्तों पर मौजूद डार्क स्पॉट का जायजा लिया।
उन्होंने अधिकारियों को पार्क के रास्तों में अंधेरे वाले स्थानों को खत्म करने और सभी लाइटों को पूरी तरह चालू रखने के निर्देश दिए। साथ ही नियमित निगरानी और पुलिस गश्त बढ़ाने को कहा। एलजी ने कहा कि महिलाओं और बच्चों की सुरक्षा सर्वोच्च प्राथमिकता होनी चाहिए। सार्वजनिक पार्कों में लोग बिना किसी डर के टहल सकें, व्यायाम कर सकें और समय बिता सकें, इसके लिए सुरक्षा व्यवस्था मजबूत करना जरूरी है।
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सभी पार्कों का सुरक्षा ऑडिट कराएं
आस्था कुंज पार्क की घटना के बाद एलजी ने दिल्ली के सभी पार्कों का व्यापक सुरक्षा ऑडिट कराने के निर्देश दिए थे। एक सप्ताह में रिपोर्ट देने को कहा गया था। ऑडिट में रोशनी, सुरक्षा व्यवस्था, सीसीटीवी कैमरे, पुलिस गश्त और सफाई समेत अन्य व्यवस्थाओं की जांच की जा रही है।
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