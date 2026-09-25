Delhi NCR News: तिहाड़-रोहिणी जेल में सुनवाई के लिए मिलेगा हाई स्पीड नेटवर्क
अमर उजाला ब्यूरो
Updated Fri, 25 Sep 2026 09:05 PM IST
Updated Fri, 25 Sep 2026 09:05 PM IST
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27.54 करोड़ रुपये से अपग्रेड होगा लोकल एरिया नेटवर्क, 840 वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग की बढ़ेगी सुविधा
अमर उजाला ब्यूरो
नई दिल्ली।
दिल्ली की जेलों में अब वर्चुअल सुनवाई के लिए हाई स्पीड नेटवर्क मिलेगा। तिहाड़ और रोहिणी जेल में हाई स्पीड लैन (लोकल एरिया नेटवर्क) लगाया जाएगा। इस पर 27.54 करोड़ रुपये खर्च होंगे। इससे कैदियों की अदालत के साथ 840 वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग हो पाएगी। सरकार की तकनीकी मूल्यांकन समिति ने योजना को मंजूरी दे दी है।
तिहाड़ और रोहिणी जेल में मौजूदा लैन नेटवर्क 2004 और 2010 में स्थापित किया गया था। लंबे समय से अपग्रेड नहीं होने के कारण यह नेटवर्क अब पुराना हो चुका है। नए हाई स्पीड नेटवर्क से जेलों में सुरक्षित, भरोसेमंद और बेहतर गुणवत्ता वाली इंटरनेट सुविधा उपलब्ध कराने की तैयारी है। जेलों में हाई स्पीड नेटवर्क की जरूरत नए आपराधिक कानूनों के लागू होने के बाद और बढ़ गई है। भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता की धारा 187 के तहत न्यायिक हिरासत में बंद आरोपियों की वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिये अदालत में पेशी और सुनवाई का प्रावधान है। ऐसे में जेलों में मजबूत डिजिटल नेटवर्क को जरूरी माना गया है।
ई-प्रिजन से ई-कोर्ट तक बढ़ा डिजिटल इस्तेमाल
जेलों में ई-प्रिजन, ई-पैरोल और ई-फरलो जैसी राष्ट्रीय सूचना विज्ञान केंद्र की सेवाओं का इस्तेमाल भी बढ़ रहा है। इसके अलावा ई-कोर्ट से जुड़ी व्यवस्थाओं के लिए भी इंटरनेट आधारित ढांचे की जरूरत है। तकनीकी समिति ने जेल विभाग को नेटवर्क और सुरक्षा ढांचे में एनआईसी की मुफ्त उपलब्ध सेवाओं के इस्तेमाल पर भी विचार करने की सलाह दी है।
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पांच महीने में पूरी हो जाएगी परियोजना
अधिकारियों के मुताबिक निविदा प्रक्रिया पूरी होने के बाद जल्द ही परियोजना पर काम शुरू हो जाएगा, इसे करीब पांच महीने में तैयार करने की तैयारी है। इससे जेलों से अदालतों तक वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग आधारित कार्यवाही के लिए नेटवर्क क्षमता बढ़ेगी।
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अमर उजाला ब्यूरो
नई दिल्ली।
दिल्ली की जेलों में अब वर्चुअल सुनवाई के लिए हाई स्पीड नेटवर्क मिलेगा। तिहाड़ और रोहिणी जेल में हाई स्पीड लैन (लोकल एरिया नेटवर्क) लगाया जाएगा। इस पर 27.54 करोड़ रुपये खर्च होंगे। इससे कैदियों की अदालत के साथ 840 वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग हो पाएगी। सरकार की तकनीकी मूल्यांकन समिति ने योजना को मंजूरी दे दी है।
तिहाड़ और रोहिणी जेल में मौजूदा लैन नेटवर्क 2004 और 2010 में स्थापित किया गया था। लंबे समय से अपग्रेड नहीं होने के कारण यह नेटवर्क अब पुराना हो चुका है। नए हाई स्पीड नेटवर्क से जेलों में सुरक्षित, भरोसेमंद और बेहतर गुणवत्ता वाली इंटरनेट सुविधा उपलब्ध कराने की तैयारी है। जेलों में हाई स्पीड नेटवर्क की जरूरत नए आपराधिक कानूनों के लागू होने के बाद और बढ़ गई है। भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता की धारा 187 के तहत न्यायिक हिरासत में बंद आरोपियों की वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिये अदालत में पेशी और सुनवाई का प्रावधान है। ऐसे में जेलों में मजबूत डिजिटल नेटवर्क को जरूरी माना गया है।
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ई-प्रिजन से ई-कोर्ट तक बढ़ा डिजिटल इस्तेमाल
जेलों में ई-प्रिजन, ई-पैरोल और ई-फरलो जैसी राष्ट्रीय सूचना विज्ञान केंद्र की सेवाओं का इस्तेमाल भी बढ़ रहा है। इसके अलावा ई-कोर्ट से जुड़ी व्यवस्थाओं के लिए भी इंटरनेट आधारित ढांचे की जरूरत है। तकनीकी समिति ने जेल विभाग को नेटवर्क और सुरक्षा ढांचे में एनआईसी की मुफ्त उपलब्ध सेवाओं के इस्तेमाल पर भी विचार करने की सलाह दी है।
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पांच महीने में पूरी हो जाएगी परियोजना
अधिकारियों के मुताबिक निविदा प्रक्रिया पूरी होने के बाद जल्द ही परियोजना पर काम शुरू हो जाएगा, इसे करीब पांच महीने में तैयार करने की तैयारी है। इससे जेलों से अदालतों तक वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग आधारित कार्यवाही के लिए नेटवर्क क्षमता बढ़ेगी।