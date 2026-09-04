स्वतंत्र भारद्वाज पर लगा पॉक्सो एक्ट: नाबालिग मामले में दिल्ली पुलिस का सख्त एक्शन, एससी/एसटी एक्ट भी लगा
20 जुलाई को हुए प्रदर्शन के दौरान छात्र निशु आजाद के पिता संजय कुमार के साथ मारपीट हुई थी। इसके बाद आरोपी का एक इंटरव्यू वीडियो वायरल हुआ था, जिसमें वह खुलेआम संजय कुमार का 'सिर फोड़ने' की बात स्वीकार कर रहा था। इसी के विरोध में शुक्रवार को कॉकरोच जनता पार्टी ने पार्लियामेंट स्ट्रीट पुलिस स्टेशन के बाहर भारी विरोध प्रदर्शन किया था, जिसके बाद पुलिस हरकत में आई।
विस्तार
जंतर-मंतर पर 20 जुलाई को हुए विरोध प्रदर्शन के दौरान एक छात्र के पिता पर हुए जानलेवा हमले के मामले में दिल्ली पुलिस ने बड़ी कार्रवाई की है। खुद को 'कट्टर हिंदू' बताने वाले आरोपी इन्फ्लुएंसर स्वतंत्र भारद्वाज को उत्तर प्रदेश के बुलंदशहर से हिरासत में ले लिया गया है। इसके साथ ही, पुलिस ने मामले की गंभीरता को देखते हुए पॉक्सो एक्ट और एससी/एसटी एक्ट की धाराएं भी जोड़ दी हैं।
पॉक्सो और SC/ST एक्ट के तहत सख्त कार्रवाई
एक नाबालिग पीड़िता की शिकायत के आधार पर दिल्ली पुलिस ने पॉक्सो एक्ट के तहत एक नई प्राथमिकी दर्ज की है। इसके अतिरिक्त, पहले से दर्ज एफआईआर में अब अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति अधिनियम की धाराएं भी शामिल कर ली गई हैं।
बुलंदशहर से दबोचा गया आरोपी
नई दिल्ली जिला पुलिस ने शुक्रवार को स्वतंत्र भारद्वाज को बुलंदशहर से पकड़ लिया। यह कार्रवाई पुलिस द्वारा सीजेपी को 72 घंटे के भीतर मुख्य आरोपी की गिरफ्तारी का भरोसा दिलाने के कुछ ही घंटों बाद हुई है।
पहचान छिपाकर भागने की कोशिश हुई नाकाम
पुलिस की टीमों के नैथला गांव पहुंचने से ठीक पहले, आरोपी अपनी बुलेट मोटरसाइकिल से खुर्जा की ओर भाग निकला था। पुलिस अधिकारियों के अनुसार, उसने अपनी पहचान छिपाने के लिए हेलमेट पहन रखा था, लेकिन मुस्तैद टीमों ने उसे अंततः हिरासत में ले लिया।
वायरल वीडियो और सीजेपी का प्रदर्शन
20 जुलाई को हुए प्रदर्शन के दौरान छात्र निशु आजाद के पिता संजय कुमार के साथ मारपीट हुई थी। इसके बाद आरोपी का एक इंटरव्यू वीडियो वायरल हुआ था, जिसमें वह खुलेआम संजय कुमार का 'सिर फोड़ने' की बात स्वीकार कर रहा था। इसी के विरोध में शुक्रवार को कॉकरोच जनता पार्टी ने पार्लियामेंट स्ट्रीट पुलिस स्टेशन के बाहर भारी विरोध प्रदर्शन किया था, जिसके बाद पुलिस हरकत में आई। पुलिस अधिकारियों का कहना है कि मामले की गहन जांच जारी है और शिकायत में लगाए गए अन्य सभी आरोपों की भी बारीकी से पड़ताल की जा रही है।