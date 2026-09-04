स्वतंत्र भारद्वाज पर लगा पॉक्सो एक्ट: नाबालिग मामले में दिल्ली पुलिस का सख्त एक्शन, एससी/एसटी एक्ट भी लगा

वायरल वीडियो और सीजेपी का प्रदर्शन

20 जुलाई को हुए प्रदर्शन के दौरान छात्र निशु आजाद के पिता संजय कुमार के साथ मारपीट हुई थी। इसके बाद आरोपी का एक इंटरव्यू वीडियो वायरल हुआ था, जिसमें वह खुलेआम संजय कुमार का 'सिर फोड़ने' की बात स्वीकार कर रहा था। इसी के विरोध में शुक्रवार को कॉकरोच जनता पार्टी ने पार्लियामेंट स्ट्रीट पुलिस स्टेशन के बाहर भारी विरोध प्रदर्शन किया था, जिसके बाद पुलिस हरकत में आई। पुलिस अधिकारियों का कहना है कि मामले की गहन जांच जारी है और शिकायत में लगाए गए अन्य सभी आरोपों की भी बारीकी से पड़ताल की जा रही है।