दिल्ली: चांदनी चौक में आभूषण की 56 दुकानें सील, सराफा कारोबारियों ने बिना पूर्व सूचना कार्रवाई का लगाया आरोप

चांदनी चौक के प्रमुख सर्राफा बाजार कूचा महाजनी में बृहस्पतिवार को एमसीडी ने आभूषण और सर्राफा कारोबार से जुड़ी 56 दुकानों को सील कर दिया। कारोबारियों के मुताबिक, सील दुकानों के भीतर करोड़ों रुपये के सोने-चांदी के आभूषण हैं। यह कार्रवाई सत्य निकेतन में इमारत गिरने के बाद दिल्ली में अवैध और खतरनाक निर्माण के खिलाफ एमसीडी की तेज हुई कार्रवाई के बीच हुई है।

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एमसीडी का कहना है कि इन दुकानों में अवैध तौर पर व्यावसायिक गतिविधियां संचालित की जा रही थीं और भवन उपयोग से जुड़े निर्धारित प्रावधानों का पालन नहीं किया जा रहा था। ऑल इंडिया बुलियन एंड ज्वैलर्स एसोसिएशन के अध्यक्ष योगेश सिंघल ने कहा कि कार्रवाई से कई दुकानें प्रभावित हुई हैं। कारोबारियों का आरोप है कि कई दुकानों पर बिना पूर्व सूचना नोटिस चस्पा कर उसी दौरान सीलिंग कर दी गई। कारोबारियों ने नोटिसों के पिछली तारीख के होने का भी दावा किया है।