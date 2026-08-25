Delhi NCR News: 101 पौधे रोप दिया हरित दिल्ली का संदेश
अमर उजाला ब्यूरो
Updated Tue, 25 Aug 2026 10:22 PM IST
Updated Tue, 25 Aug 2026 10:22 PM IST
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नई दिल्ली। दिल्ली नगर निगम (एमसीडी) ने मंगलवार को कश्मीरी गेट स्थित ऐतिहासिक कुदसिया बाग में पौधरोपण अभियान चलाया। अभियान के दौरान 101 पौधे रोपे गए। इनमें आम, जामुन, अमरूद, इमली, आंवला, कटहल, अमलतास, कचनार, चंपा, गुलमोहर, हरसिंगार और नीम जैसी फूलदार, फलदार और छायादार प्रजातियां शामिल हैं। अभियान में एमसीडी के अतिरिक्त आयुक्त संजीव मित्तल, अतिरिक्त आयुक्त बीएस जगलान और जोनल उपायुक्त श्वेता नागरकोटी ने पौधे लगाए। अतिरिक्त आयुक्त ने कहा कि पौधे लगाना केवल एक दिन का अभियान नहीं, बल्कि उनकी देखभाल और संरक्षण की दीर्घकालिक जिम्मेदारी है। उद्यान विभाग के वरिष्ठ अधिकारियों के साथ बड़ी संख्या में स्थानीय निवासी अभियान में शामिल हुए। ब्यूरो
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