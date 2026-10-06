Delhi NCR News: जेएनयू में पीएचडी दाखिले शुरू
अमर उजाला ब्यूरो
Updated Tue, 06 Oct 2026 08:01 PM IST
Updated Tue, 06 Oct 2026 08:01 PM IST
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नई दिल्ली। जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय (जेएनयू) में शैक्षणिक सत्र 2026-27 के लिए पीएचडी कार्यक्रमों में दाखिला को लेकर ऑनलाइन आवेदन की प्रक्रिया मंगलवार से शुरू हो गई। विश्वविद्यालय ने नेट(यूजीसी-सीएसआईआर)/जेआरएफ/गेट के आधार पर दाखिले के लिए आवेदन आमंत्रित किए हैं। इच्छुक उम्मीदवार 16 अक्तूबर तक आवेदन कर सकेंगे। इसके लिए जेएनयू की दाखिला वेबसाइट https://jnuee.jnu.ac.in लिंक पर जाकर आवेदन करना होगा। ब्यूरो
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