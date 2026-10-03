Delhi NCR News: कूड़े से आजादी के तहत हुई पेंटिंग प्रतियोगिता
अमर उजाला ब्यूरो
Updated Sat, 03 Oct 2026 05:49 PM IST
Updated Sat, 03 Oct 2026 05:49 PM IST
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पूर्वी दिल्ली। स्वामी दयानंद अस्पताल के राजमाता सिंधिया नर्सिंग स्कूल की छात्राओं ने कूड़े से आजादी अभियान के तहत पेंटिंग प्रतियोगिता में हिस्सा लिया। प्रतियोगिता में बेहतर प्रदर्शन करने वाली प्रथम, द्वितीय और तृतीय स्थान प्राप्त छात्राओं को पुरस्कार देकर सम्मानित किया गया। छात्राओं ने अपनी पेंटिंग के जरिए स्वच्छता और कूड़ा प्रबंधन को लेकर लोगों को जागरूक करने का संदेश दिया। निरीक्षण के दौरान निगम के वरिष्ठ जनप्रतिनिधियों ने छात्राओं की पेंटिंग देखीं और उनकी सराहना की। ब्यूरो
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