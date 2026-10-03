Delhi NCR News: कानपुर-आनंद विहार मेल अब दादरी में भी रुकेगी

अमर उजाला ब्यूरोनई दिल्ली। रेलवे ने नोएडा-ग्रेटर नोएडा के यात्रियों को राहत देते हुए 14153/14154 कानपुर सेंट्रल-आनंद विहार मेल का दादरी स्टेशन पर ठहराव मंजूर किया है। नई व्यवस्था दशहरा से पहले शुरू होने की संभावना है। इससे नोएडा, ग्रेटर नोएडा, खुर्जा और आसपास के यात्रियों को कानपुर, इटावा, हाथरस और अलीगढ़ जाने के लिए आनंद विहार या गाजियाबाद नहीं जाना पड़ेगा।अब तक ट्रेन पकड़ने के लिए यात्रियों को अतिरिक्त समय और किराया खर्च करना पड़ता था। दादरी में ठहराव की मांग लंबे समय से की जा रही थी। रेलवे के अनुसार, 14153 कानपुर सेंट्रल से रात 8:40 बजे रवाना होकर सुबह 4:50 बजे आनंद विहार पहुंचेगी। वहीं, 14154 आनंद विहार से रात 11:25 बजे चलकर सुबह 7:25 बजे कानपुर सेंट्रल पहुंचेगी। दोनों ट्रेनें फफूंद, इटावा, टूंडला, हाथरस, अलीगढ़, खुर्जा, दादरी और गाजियाबाद में रुकेंगी। दादरी में ठहराव का समय रेलवे बाद में जारी करेगा।