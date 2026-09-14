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Delhi NCR News: 22 हजार से ज्यादा जगह खाली, फिर भी 9,946 बुजुर्गों की पेंशन अटकी

अमर उजाला ब्यूरो

Updated Mon, 14 Sep 2026 09:00 PM IST Updated Mon, 14 Sep 2026 09:00 PM IST

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