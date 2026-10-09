Delhi NCR News: ओलंपिक पदक विजेता मैरी कॉम के पूर्व पति ने मानहानि की शिकायत दर्ज कराई

ओलंपिक पदक विजेता मुक्केबाज मैरी कॉम के पूर्व पति करोंग ओंखोलर ने दिल्ली की साकेत अदालत में उनके खिलाफ मानहानि की शिकायत दर्ज कराई है। उन्होंने आरोप लगाया है कि मैरी कॉम द्वारा एक साक्षात्कार में की गई टिप्पणियों से उनकी प्रतिष्ठा को नुकसान पहुंचा है। शिकायत 6 अक्टूबर को दायर कराई गई है और न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी शिवम गुप्ता के समक्ष प्री-समनिंग एविडेंस के लिए लंबित है। अदालत में इस मामले की सुनवाई 19 नवंबर को निर्धारित है।शिकायत के अनुसार, ओंखोलर और कॉम का विवाह 12 मार्च 2005 को हुआ था और वे फरीदाबाद में साथ रहते थे। उनका विवाह 20 दिसंबर 2023 को प्रथागत प्रथा के अनुसार भंग हो गया। ओंखोलर का आरोप है कि विवाह विच्छेद के बाद 11 जनवरी 2026 को प्रसारित एक टेलीविजन साक्षात्कार में मैरी कॉम ने उनके बारे में मानहानिकारक टिप्पणियां कीं। यह कार्यक्रम देशभर के करोड़ों दर्शकों तक पहुंचा। इसमें यह भी आरोप लगाया गया है कि टिप्पणियों से यह संकेत मिलता है कि उन्होंने कॉम के बैंक खातों से पैसे का दुरुपयोग किया और बच्चों के प्रति अपनी जिम्मेदारियों को छोड़ दिया। ओंखोलर ने अपने पेशेवर जीवन के कथित चित्रण का खंडन किया है। उन्होंने कहा कि उन्होंने मैरी कॉम के मुक्केबाजी करियर का समर्थन करने के लिए अपना करियर और पेशेवर महत्वाकांक्षाएं त्याग दीं। ये आरोप लंबित शिकायत का हिस्सा हैं और अदालत में अभी साबित नहीं हुए हैं। 19 नवंबर की सुनवाई में आगे की कार्यवाही तय होने की उम्मीद है।