ओखला सिलिंडर ब्लास्ट: मृतक के शरीर के टुकड़े 50 मीटर तक बिखरे, दोनों पैर अलग, पुलिस को दोनों हाथ तक नहीं मिले

परिवार के सामने संकट, मिले मुआवजा-

हादसे में जान गंवाने वाले मोहित माता-पिता की इकलौती संतान थे। मां कई वर्ष पहले गुजर चुकी हैं। वहीं पिता कर्मवीर एटा में रहते हैं। रिश्तेदार कृष्ण सिंह भदोरिया ने बताया कि दोपहर करीब 12 बजे उन्हें घटना की जानकारी मिली। मोहित अपने पीछे बुजुर्ग पिता, पत्नी रेनू, 12 वर्ष की बेटी पूर्वी और 10 वर्षीय बेटे कार्तिक को छोड़ गए हैं। वह तीन बहनो के बीच अकेले भाई थी। परिवार के सामने रोजी-रोटी का बड़ा संकट खड़ा हो गया है। स्वजन और रिश्तेदारों ने प्रशासन से मांग की है कि मोहित की पत्नी, पिता और छोटे बच्चों के भविष्य को सुरक्षित करने के लिए उन्हें उचित मुआवजा दिया जाए। स्थानीय विधायक सहीराम पहलवान ने भी परिवार को आर्थिक मदद दिलाने का भरोसा दिया है।