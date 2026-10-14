Noida News: युथ इलेवन ने जीता मुकाबला

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नोएडा (संवाद)। सेक्टर-80 स्थित इंपीरियल क्रिकेट मैदान में बुधवार सुबह इंपीरियल क्रिकेट बैटल सीजन-5 का लीग मैच खेला गया। युथ इलेवन ने एक रन से जीत हासिल की। पहले बल्लेबाजी करते हुए यूथ इलेवन ने नौ विकेट के नुकसान पर 195 रन बनाए। लक्ष्य का पीछा करने उतरी तेजस क्रिकेट क्लब सात विकेट के नुकसान पर 194 रन बना सकी। तेजस के शिवम 56 रन बनाकर बेस्ट बैटर रहे। वहीं यूथ इलेवन के नहिम तीन विकेट लेकर बेस्ट बॉलर रहे।