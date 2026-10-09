ग्रेनो में एक और खुदकुशी: सोसाइटी की 12वीं मंजिल से कूदा युवक, डिप्रेशन का था शिकार; चार दिन में दूसरी घटना

यूपी के गौतमबुद्ध नगर जिले की बिसरख कोतवाली क्षेत्र की ऐस डिविनो सोसाइटी में शुक्रवार को 36 वर्षीय व्यक्ति ने 12वीं मंजिल से कूदकर आत्महत्या कर ली। घटना की सूचना मिलने पर पुलिस मौके पर पहुंची और जांच पड़ताल की। मृतक की पहचान अनिल कुमार के रूप में हुई है। परिजनों के मुताबिक वह पिछले कुछ समय से अवसाद (डिप्रेशन) से जूझ रहे थे। पुलिस ने शव का पंचायतनामा भरकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। मामले में अन्य आवश्यक कार्रवाई की जा रही है। इस घटना से चार दिन पहले इसी क्षेत्र की गौड़ सिटी-1 के फर्स्ट एवेन्यू सोसाइटी में एक युवक की तीसरी मंजिल से गिरकर मौत हो गई थी, जो कि अवसाद में था। वहीं, नोएडा में 3 अक्तूबर को सुपरनोवा सोसायटी में एक युवक ने 43वीं मंजिल से छलांग लगाकर अपनी जान दे दी थी।

विज्ञापन



