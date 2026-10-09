ग्रेनो: सड़क हादसे में युवक की मौत, गुस्साए परिजनों ने लगाया जाम, पुलिस पर कार्रवाई के नाम पर घुमाने का आरोप

ग्रेटर नोएडा के नॉलेज पार्क स्थित कैलाश अस्पताल के सामने सड़क हादसे में युवक की मौत के मामले में शुक्रवार को परिजनों ने सड़क पर जाम लगा दिया। परिजनों का आरोप है कि हादसे के बाद से वे न्याय के लिए भटक रहे हैं, लेकिन अब तक मामले में रिपोर्ट दर्ज नहीं की गई है। उनका कहना है कि पुलिस उन्हें एक-दूसरे के पास भेज रही है। इससे नाराज होकर परिजनों ने रास्ता जाम कर दिया और कार्रवाई की मांग की।

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जाम की सूचना मिलने पर पुलिस अधिकारी पुलिस बल के साथ मौके पर पहुंच गए। अधिकारियों ने परिजनों से बातचीत कर उन्हें समझाने का प्रयास किया। परिजन मामले में प्राथमिकी दर्ज कर आरोपियों के खिलाफ कार्रवाई की मांग कर रहे हैं। विज्ञापन



उनका कहना है कि जब तक उनकी शिकायत पर उचित कार्रवाई नहीं होती, तब तक उन्हें न्याय मिलने की उम्मीद नहीं है। वहीं, पुलिस अधिकारियों का कहना है कि मौके पर मौजूद अधिकारियों की ओर से परिजनों से वार्ता की जा रही है। मामले में आगे की आवश्यक कार्रवाई सुनिश्चित की जा रही है। पुलिस यातायात की स्थिति को सामान्य करने में जुटी है। जाम की सूचना मिलने पर पुलिस अधिकारी पुलिस बल के साथ मौके पर पहुंच गए। अधिकारियों ने परिजनों से बातचीत कर उन्हें समझाने का प्रयास किया। परिजन मामले में प्राथमिकी दर्ज कर आरोपियों के खिलाफ कार्रवाई की मांग कर रहे हैं।उनका कहना है कि जब तक उनकी शिकायत पर उचित कार्रवाई नहीं होती, तब तक उन्हें न्याय मिलने की उम्मीद नहीं है। वहीं, पुलिस अधिकारियों का कहना है कि मौके पर मौजूद अधिकारियों की ओर से परिजनों से वार्ता की जा रही है। मामले में आगे की आवश्यक कार्रवाई सुनिश्चित की जा रही है। पुलिस यातायात की स्थिति को सामान्य करने में जुटी है।

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