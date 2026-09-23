Noida News: महाविद्यालय में हुआ युवा कनेक्ट कार्यक्रम
नोएडा ब्यूरो
Updated Wed, 23 Sep 2026 06:28 PM IST
Updated Wed, 23 Sep 2026 06:28 PM IST
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नोएडा। सेवा संकल्प अभियान के तहत राजकीय स्नातकोत्तर महाविद्यालय में युवा कनेक्ट कार्यक्रम हुआ। मुख्य अतिथि विधायक पंकज सिंह और विशिष्ट अतिथि जिला अध्यक्ष नोएडा महानगर महेश चौहान ने युवाओं को नशे से दूर रहने और नशामुक्त युवा शक्ति के माध्यम से देश के विकास में योगदान देने के लिए प्रेरित किया। प्राचार्य प्रो. डॉ. अनीता मिश्रा ने युवाओं को अनुशासन, परिश्रम और सामाजिक संवेदनशीलता के साथ आगे बढ़ने का संदेश दिया। कार्यक्रम में विद्यार्थियों को टीबी से बचाव और उपचार के प्रति भी जागरूक किया गया। ब्यूरो
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