ग्रेटर नोएडा: निजी कॉलेज में विवाद के बाद मारपीट, वीडियो वायरल; युवती युवक को पीटती नजर आई

ग्रेटर नोएडा के नॉलेज पार्क स्थित एक कॉलेज में विवाद के बाद मारपीट का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। वायरल वीडियो में एक युवती एक युवक के साथ मारपीट करती नजर आ रही है। मौके पर मौजूद कुछ युवक बीच-बचाव कर दोनों को अलग करते दिखाई दे रहे हैं।

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