Noida News: जौनपुर में दम दिखाएंगे युवा फुटबॉलर
नोएडा ब्यूरो
Updated Tue, 29 Sep 2026 08:55 PM IST
Updated Tue, 29 Sep 2026 08:55 PM IST
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- फोटो
नोएडा (संवाद)। नोएडा स्टेडियम में फुटबॉल का प्रशिक्षण ले रहीं युवा खिलाड़ी दिशु तोमर और शैली का चयन सब-जूनियर गर्ल्स राज्य स्तरीय फुटबॉल चैंपियनशिप के लिए हुआ है। दोनों खिलाड़ी 3 से 10 अक्टूबर तक जौनपुर में होने वाली प्रतियोगिता में उत्तर प्रदेश की टीम का प्रतिनिधित्व करेंगी।
मेरठ में आयोजित अंतिम चयन ट्रायल में नोएडा जिले से छह खिलाड़ियों ने हिस्सा लिया था। बेहतर प्रदर्शन के आधार पर दिशु और शैली ने राज्य टीम में जगह बनाई। बरौला निवासी दिशु और सेक्टर-51 निवासी शैली कक्षा आठ की छात्राएं हैं। दोनों नोएडा स्टेडियम में कोच अनादि बरुआ के मार्गदर्शन में नियमित प्रशिक्षण ले रही हैं। राज्य टीम में चयन के बाद दोनों की नजर अब जौनपुर में बेहतर प्रदर्शन कर टीम को सफलता दिलाने पर है।
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नोएडा (संवाद)। नोएडा स्टेडियम में फुटबॉल का प्रशिक्षण ले रहीं युवा खिलाड़ी दिशु तोमर और शैली का चयन सब-जूनियर गर्ल्स राज्य स्तरीय फुटबॉल चैंपियनशिप के लिए हुआ है। दोनों खिलाड़ी 3 से 10 अक्टूबर तक जौनपुर में होने वाली प्रतियोगिता में उत्तर प्रदेश की टीम का प्रतिनिधित्व करेंगी।
मेरठ में आयोजित अंतिम चयन ट्रायल में नोएडा जिले से छह खिलाड़ियों ने हिस्सा लिया था। बेहतर प्रदर्शन के आधार पर दिशु और शैली ने राज्य टीम में जगह बनाई। बरौला निवासी दिशु और सेक्टर-51 निवासी शैली कक्षा आठ की छात्राएं हैं। दोनों नोएडा स्टेडियम में कोच अनादि बरुआ के मार्गदर्शन में नियमित प्रशिक्षण ले रही हैं। राज्य टीम में चयन के बाद दोनों की नजर अब जौनपुर में बेहतर प्रदर्शन कर टीम को सफलता दिलाने पर है।
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