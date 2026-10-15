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Noida News: तीन सेक्टरों में स्ट्रीट लाइट लगाने का काम शुरू

Thu, 15 Oct 2026 08:25 PM IST
नोएडा ब्यूरो
Noida Bureau नोएडा ब्यूरो
Updated Thu, 15 Oct 2026 08:25 PM IST
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Work on installing street lights in three sectors has begun.
नोएडा (संवाद)। सेक्टर-119, 120 और 121 के निवासियों को जल्द सड़कों पर बेहतर रोशनी की सुविधा मिलेगी। नोएडा हाईराइज फेडरेशन (एनएचआरएफ) की पहल पर केंद्रीय बाजार से सेक्टर तक सड़क के दोनों ओर बिजली के खंभे और स्ट्रीट लाइट लगाने का काम शुरू हो गया है। वहीं, क्षेत्र में गंगाजल लाइन बिछाने का काम भी पूरा हो चुका है। फेडरेशन ने अप्रैल 2025 में प्राधिकरण के अधिकारियों को पत्र लिखकर क्षेत्र की बुनियादी समस्याएं उठाई थीं। एनएचआरएफ अध्यक्ष निखिल सिंघल ने कहा कि अधिकारियों के साथ लगातार संवाद का परिणाम है कि समस्याओं पर कार्रवाई हो रही है। सचिव कपिल मेहरा ने उम्मीद जताई कि जलापूर्ति, पार्कों में रोशनी और जलभराव जैसी अन्य समस्याओं का भी जल्द समाधान होगा।
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